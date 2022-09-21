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21 сентября 2022

Минцифры опровергло рассылку через «Госуслуги» повесток о мобилизации. У «Госуслуг» произошёл массовый сбой

В министерстве заявили, что законодательная база для таких онлайн-рассылок по частичной мобилизации не существует.
Фото: maximonline.ru

В связи с тем, что в соцсетях и мессенджерах появились публикации о получении гражданами через сайт госуслуг электронных повесток в рамках частичной мобилизации, Минцифры выпустило официальное опровержение, заявив, что таких планов нет.

«Необходимая законодательная база для этого отсутствует», – отметили в министерстве.

«Согласно закону повестки на мобилизацию вручаются лично в руки под подпись по месту жительства или по месту работы, – поясняет адвокат Калой Ахильгов. – Работодатели обязаны содействовать военкомам при вручении повестки. Однако в соответствии со статье 21 закона «О мобилизации…» те, кто находится в запасе и имеют мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно (не дожидаясь повестки) явиться в военный комиссариат».

«Повестки не могут направляться через портал Госуслуг», – также подтверждает он.

После того, как информация об электронных повестках разошлась по соцсетям, у «Госуслуг» произошёл сбой из-за наплыва пользователей.

 

 

Тем не менее, некоторые правозащитники советуют отключить функцию получения корреспонденции от государства в электронном виде и перевести её в «бумажный» формат, либо вообще удалить свой профиль.

 

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Он уже подписал указ. «Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня», – заявил Путин, дав свою оценку ситуации в Украине. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что у России «огромный мобилизационный резерв». Мобилизовать планируется 300 тысяч находящихся в запасе.

Минцифры армия Госуслуги мобилизация повестки

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