Минцифры опровергло рассылку через «Госуслуги» повесток о мобилизации. У «Госуслуг» произошёл массовый сбой

В связи с тем, что в соцсетях и мессенджерах появились публикации о получении гражданами через сайт госуслуг электронных повесток в рамках частичной мобилизации, Минцифры выпустило официальное опровержение, заявив, что таких планов нет.

«Необходимая законодательная база для этого отсутствует», – отметили в министерстве.

«Согласно закону повестки на мобилизацию вручаются лично в руки под подпись по месту жительства или по месту работы, – поясняет адвокат Калой Ахильгов. – Работодатели обязаны содействовать военкомам при вручении повестки. Однако в соответствии со статье 21 закона «О мобилизации…» те, кто находится в запасе и имеют мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно (не дожидаясь повестки) явиться в военный комиссариат».

«Повестки не могут направляться через портал Госуслуг», – также подтверждает он.

После того, как информация об электронных повестках разошлась по соцсетям, у «Госуслуг» произошёл сбой из-за наплыва пользователей.

У Госуслуг произошёл сбой — из-за пользователей, которые стали массово заходить на сервис, чтобы отключить отправку им электронных писем.



В Telegram-каналах сообщали, что через Госуслуги будут присылать повестки о мобилизации. Минцифры это уже опроверглоhttps://t.co/cbpPDNPfRv — Стартапы и бизнес (@vcru) September 21, 2022

Тем не менее, некоторые правозащитники советуют отключить функцию получения корреспонденции от государства в электронном виде и перевести её в «бумажный» формат, либо вообще удалить свой профиль.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Он уже подписал указ. «Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня», – заявил Путин, дав свою оценку ситуации в Украине. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что у России «огромный мобилизационный резерв». Мобилизовать планируется 300 тысяч находящихся в запасе.