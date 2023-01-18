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18 January 2023

Роскомнадзор разработал порядок проведения мониторинга интернета

Документ разработан в целях реализации статьи 16.2 федерального закона 149-ФЗ, которая была введена в рамках запрета «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».
Фото: picture-alliance/imageBROKER/M.Weber

Роскомнадзор разработал порядок проведения мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также определении видов информации и (или) информационных ресурсов, в отношении которых проводится мониторинг.

Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан в целях реализации статьи 16.2 Федерального закона от №149-ФЗ, введённая федеральным законом 478-ФЗ, которым регламентируется, в частности, запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».

Порядок проведения мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» будет следующим (выбрали наиболее интересные пункты):

1. Мониторинг проводится в целях выявления сайтов и страниц, доступ к которым должен быть ограничен;

2. Мониторинг проводится в отношении информации или информационных ресурсов, согласно Приложению 2, операторами поисковых систем; новостными агрегаторами; организаторами распространения информации; сервисами мгновенных сообщений; владельцами аудиовизуальных сервисов; владельцами соцсетей; владельцами сервисов размещения объявлений; владельцы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен; иностранными агентами;

3. Мониторинг проводится радиочастотной службой;

4. Мониторинг проводится в ручном режиме путем поиска, анализа и выявления признаков информации, доступ к которой подлежит ограничению. Или в автоматическом режиме с использованием специального программного обеспечения;

5. Мониторинг проводится в соответствии с ежегодным планом проведения мониторинга.

Дата окончания общественного обсуждения — 31 января 2023 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

149-ФЗ 87-ФЗ 139-ФЗ 97-ФЗ 276-ФЗ пропаганда гомосексуализма смена пола 478-ФЗ ЛГБТ Радиочастотная служба 584-ФЗ

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