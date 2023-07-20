Силовики получат право сбивать любые беспилотники

Госдума единогласно приняла закон о мерах противодействия беспилотникам. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также отдельные ЧОП при охране объектов повышенной антитеррористической защищённости смогут сбивать беспилотники в воздухе, воде и на земле.

Согласно предыдущим нормам, принятым в 2019 году, силовики имели право сбивать только БПЛА.

«Закон необходим для того, чтобы начать системную работу по защите важный объектов от диверсионно-террористических атак. Вне норм права — сделать это было невозможно», — заявил Александр Хинштейн, один из авторов закона.

Действие закона распространяется на режимные объекты, входящие в зону ответственности вышеперечисленных ведомств, исправительные учреждения, СИЗО и прилегающие к ним территории. Противодействовать беспилотникам силовики будут «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействуя на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».