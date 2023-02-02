Волгоград встретил Путина праздничным мобильным шатдауном

Волгоградские СМИ, а также блогеры и пользователи сообщают о том, что в городе стал недоступен мобильный интернет. Многие связывают это с приездом Владимира Путина на празднование 80-летия Сталинградской битвы.



«Как мне рассказывают подписчики, с полуночи в центральных районах все мобильные операторы вырубили интернет. Один телевизор оставили людям», – пишет Telegram-канал Fairydaily.



Одним из первых на это сообщение обратил внимание исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, который напомнил, что устойчивость данного региона к интернет-шатдаунам на досточно невысоком уровне.



«Блокнот. Волгоград» пишет, что ему о проблемах со связью сообщили читатели:

«Судя по отзывам наших читателей, проблемы со связью на мобильных устройствах возникли сегодня в Ворошиловском и Центральном районах. Проснувшись утром, многие не могли на фоне для завтрака включить себе ролик на Youtube или подкаст на любимом сервисе для прослушивания музыки».

Некоторые пользователи поначалу подумали, что у них закончился трафик, но потом перепроверили и проблема оказалась в другом. Отмечается, что сделать обычный звонок ещё возможно, но, например, написать отправить фото — уже нет. «Волгоградцы связывают такое исчезновение интернета с тем, что повсюду поставили глушилки», – отмечает издание.



В комментариях к статье V1 («Волгоград онлайн») о приезде главы государства пользователи также жалуются на отсутствие мобильного интернета. Проблемы отмечаются у «Теле2», «Билайна» и МТС.