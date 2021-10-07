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7 октября 2021

Предустановленные «импортозамещённые» сервисы не пользуются спросом

Большинство покупателей смартфонов либо не заметили, либо проигнорировали отечественные приложения на Android и iOS.

Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны и планшеты пока не привёл к росту использования такого ПО.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование, посвящённое эффекту закона о предустановке отечественных приложений на смартфоны на iOS и Android, в рамках которого был проведён опрос 1,8 тыс. покупателей новых смартфонов Samsung (работает на платформе Android) и Apple (на iOS). Также исследователями была изучена динамика скачиваний мобильных приложений на iOS через сервис сбора статистики AppAnnie.

 

 

С результатами исследования ознакомился «Ъ». Кроме этого, доклад был опубликован на сайте агентства.

По закону есть три варианта установки: «окно выбора» со списком приложений при первом включении смартфона, размещенные на экране иконки для скачивания и установка приложений в память устройства. Apple предлагает «окно выбора», Samsung группирует иконки с приложениями в папку «Закон», которая всегда доступна на экране. При этом компания делает сервисы неудаляемыми.

В исследовании говорится, что большинство пользователей новых смартфонов либо не заметили, либо плохо запомнили способы выбора предустановленных приложений на Apple и Samsung.

«Окно выбора» на iOS при первом включении смартфона не заметили 45% пользователей. О существовании папки «Закон» не знали 64% владельцев аппаратов корейского бренда.

 

При этом «окно выбора» оказалось самым невостребованным способом предустановки: только 16% опрошенных владельцев смартфонов Apple готовы устанавливать приложения при активации смартфона. После этой процедуры к «окну выбора» вернуться невозможно. Владельцы Samsung могут загрузить приложение из папки «Закон» в любой момент.

При первом включении большинство владельцев Apple хотят настраивать только язык и страну (94%), а также базовые функции (Face ID, Touch ID) — 79%.

59% пользователей Apple говорят о том, что им было бы удобно устанавливать приложения, когда в них возникнет необходимость.

 

Из данных AppAnnie следует, что заметного роста скачивания популярных приложений (более 4 тыс. загрузок в день) из списка обязательного ПО не произошло после вступления в силу новых норм.

У приложений с маленькой аудиторией был рост чуть более 100 скачиваний в день. Общий эффект закона для пользователей iPhone составил около 1%, оценивает Telecom Daily.

Для платформы Android эффект от предустановки оценить затруднительно, объяснил гендиректор агентства Денис Кусков, поскольку каждый производитель смартфонов на этой ОС реализует предустановку по-своему. В Samsung подчеркнули, что реализация предустановки российского ПО на устройствах, поставляемых на территорию РФ, соответствуют требованиям законодательства. В Apple не ответили на запрос.

Большинство пользователей новых iPhone и Samsung плохо запомнили названия приложений, доступных для загрузки при активации устройств. Но на iOS этот показатель все-таки хуже — из-за того, что на этот список они могли взглянуть всего один раз. Респонденты довольно часто называли приложения, которых в списке обязательных нет («Карты 2ГИС», «Облако Mail.ru») и даже несуществующее — «Яндекс.Новости».

Самыми полезными по результатам опроса стали те российские приложения, которые и так пользуются популярностью: «Госуслугам» высшую оценку поставили 55%, «Яндекс.Картам» — 45%, приложению «Яндекса» — 43%. В антирейтинге (среди самых бесполезных) фигурируют ICQ, «Одноклассники» и Applist — против них проголосовали 43%, 35% и 32%, соответственно.

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