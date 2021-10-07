Предустановленные «импортозамещённые» сервисы не пользуются спросом

Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны и планшеты пока не привёл к росту использования такого ПО.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование, посвящённое эффекту закона о предустановке отечественных приложений на смартфоны на iOS и Android, в рамках которого был проведён опрос 1,8 тыс. покупателей новых смартфонов Samsung (работает на платформе Android) и Apple (на iOS). Также исследователями была изучена динамика скачиваний мобильных приложений на iOS через сервис сбора статистики AppAnnie.

Большинство пользователей смартфонов на операционной системе (ОС) iOS не скачивает из «окна выбора» отечественные приложения, которые Apple теперь обязана предустаналивать. Владельцы же устройств на Samsung не знают о существовании на них таких обя…https://t.co/NqKV5z0ePH — Коммерсантъ (@kommersant) October 6, 2021

С результатами исследования ознакомился «Ъ». Кроме этого, доклад был опубликован на сайте агентства.

По закону есть три варианта установки: «окно выбора» со списком приложений при первом включении смартфона, размещенные на экране иконки для скачивания и установка приложений в память устройства. Apple предлагает «окно выбора», Samsung группирует иконки с приложениями в папку «Закон», которая всегда доступна на экране. При этом компания делает сервисы неудаляемыми.



В исследовании говорится, что большинство пользователей новых смартфонов либо не заметили, либо плохо запомнили способы выбора предустановленных приложений на Apple и Samsung.



«Окно выбора» на iOS при первом включении смартфона не заметили 45% пользователей. О существовании папки «Закон» не знали 64% владельцев аппаратов корейского бренда.

При этом «окно выбора» оказалось самым невостребованным способом предустановки: только 16% опрошенных владельцев смартфонов Apple готовы устанавливать приложения при активации смартфона. После этой процедуры к «окну выбора» вернуться невозможно. Владельцы Samsung могут загрузить приложение из папки «Закон» в любой момент.

При первом включении большинство владельцев Apple хотят настраивать только язык и страну (94%), а также базовые функции (Face ID, Touch ID) — 79%.

59% пользователей Apple говорят о том, что им было бы удобно устанавливать приложения, когда в них возникнет необходимость.

Из данных AppAnnie следует, что заметного роста скачивания популярных приложений (более 4 тыс. загрузок в день) из списка обязательного ПО не произошло после вступления в силу новых норм.

У приложений с маленькой аудиторией был рост чуть более 100 скачиваний в день. Общий эффект закона для пользователей iPhone составил около 1%, оценивает Telecom Daily.

Для платформы Android эффект от предустановки оценить затруднительно, объяснил гендиректор агентства Денис Кусков, поскольку каждый производитель смартфонов на этой ОС реализует предустановку по-своему. В Samsung подчеркнули, что реализация предустановки российского ПО на устройствах, поставляемых на территорию РФ, соответствуют требованиям законодательства. В Apple не ответили на запрос.

Большинство пользователей новых iPhone и Samsung плохо запомнили названия приложений, доступных для загрузки при активации устройств. Но на iOS этот показатель все-таки хуже — из-за того, что на этот список они могли взглянуть всего один раз. Респонденты довольно часто называли приложения, которых в списке обязательных нет («Карты 2ГИС», «Облако Mail.ru») и даже несуществующее — «Яндекс.Новости».



Самыми полезными по результатам опроса стали те российские приложения, которые и так пользуются популярностью: «Госуслугам» высшую оценку поставили 55%, «Яндекс.Картам» — 45%, приложению «Яндекса» — 43%. В антирейтинге (среди самых бесполезных) фигурируют ICQ, «Одноклассники» и Applist — против них проголосовали 43%, 35% и 32%, соответственно.