«Яндекс.Браузер» предустановят на продаваемых в России устройствах

«Яндекс.Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Interner Security должны быть предустановлены на всех продаваемых в России «электронно-вычислительных машинах» с 1 января 2022 года. Об этом говорится в распоряжении правительства. Речь идёт о стационарных и портативных компьютерах (за исключением планшетов), а также системных блоках, имеющих операционную систему.

«Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", <...> используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — следует из документа.

Изменения вносятся в распоряжение, принятое в июле текущего года. Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступил в силу 1 апреля 2021 года. Тогда правительство России утвердило перечень соответствующих программ. В него вошли: «Яндекс.Браузер», «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Новости Mail.ru, OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, «МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security, Applist.ru — для смартфонов, планшетов и компьютеров; «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» — для стационарных и портативных компьютеров (за исключением планшетных), а также системных блоков, имеющих операционную систему; «Яндекс», Wink, IVI, Первый, КиноПоиск, ОККО, More.tv, PREMIER, «Смотрим, НТВ, START — для умных телевизоров.

В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».