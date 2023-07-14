Кого преследовали за слова в июне: непубличные россияне

Третья часть июньского дайджеста о преследовании наших сограждан за онлайн-активность посвящена непубличным людям, о которых редко пишут СМИ. В первых двух частях мы рассказывали о политиках, активистах, музыкантах, артистах и богерах.

Административные наказания

Суд в Севастополе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного предпринимателя Надира Мамедова.



Мужчину наказали из-за видео в Instagram, на котором он выкрикивает проукраинский лозунг на территории пустой автозаправки. Ему вменили статью о «дискредитации» российской армии.

О составленном на неё протоколе по статье об организации акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП) рассказала «Медиазоне» петербурженка Елена Николаева. Её задержали из-за репоста записи о предстоящей акции в поддержку Алексея Навального в день его рождения.

Артем Лозовой получил административное наказание за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Суд выписал жителю Воронежа штраф в размере 30 тыс. руб.



Лозовой репостнул на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» видео «В России запретили всё. Правда на первом канале. Приемы военной пропаганды». Его выпустил проект «Ворнадзор». В ролике, в частности, демонстрировалось изображение фигуры, напоминающей президента РФ, с ножом в руках.



Адвокат оштрафованного Даниил Поляков заявил о процессуальных нарушениях при рассмотрении протокола. По его словам, в суде не озвучили информацию об образовании авторов лингвистической экспертизы.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес определение по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.33 КоАП РФ, в отношении Сергея Кагермазова.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, из постановления прокуратуры Адмиралтейского района следовало, что на странице Кагермазова в социальной сети «ВКонтакте» установлен факт размещения 5 информационных материалов, изготовленных иностранной неправительственной организацией Limited liability company (SIA) „Medusa Project“, признанной нежелательной на территории РФ».



Суд, ознакомившись с поступившими материалами, указал, что при вынесении постановления о возбуждении дела, в нем отсутствовали сведения о надлежащем извещении Кагермазова. Кроме того, в представленных суду материалах, имеется сопроводительное письмо о направлении фигуранту копии постановления, однако отсутствуют сведения о его непосредственном направлении по почте либо иным способом.



Суд вернул дело составителям для устранения недостатков. Также в суде зарегистрированы еще два дела по указанной статье: в отношении Раисы Раевской и Валерия Нечая. Материалы переданы судьям.

Инвалид из подмосковного Щёлкова получил штраф за картинку из мультфильма «Утиные истории». Суд назначил Роману Стельмаху наказание за дискредитацию армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Мужчина должен уплатить 30 тысяч рублей, сообщил его юрист Владимир Жилкин.



Крамолу силовики нашли в ролике за 2017 год, где один из персонажей мультика стоит с пацифистским плакатом. Жилкин заявил, что у Стельмаха нет открытых аккаунтов.



Жителя Щёлкова в начале июня задержали силовики на пикете в поддержку Алексея Навального. Стельмаха сутки продержали в отделе полиции. По словам Владимира Жилкина, полицейские заявили его клиенту, что «надо было дома сидеть и не ходить в пикеты, сам знаешь за кого».

Суд в Тамбове арестовал на семь суток таксиста Дениса Круглова, разместившего на личной странице «ВКонтакте» видеоролик команды Навального с призывом к выходу на акции 4 июня.



Мужчину признали виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Дело было инициировано по заявлению гражданина, который увидел запись Круглова в социальной сети — то есть, из-за доноса.

Приволжский районный суд Казани признал пенсионера Равиля Хабибрахманова виновным в «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).



«Не воспитывать насильников, нарушителей правопорядка и бойцов СВО для властей, но лишь для самозащиты себя, родных, друзей…», — следует из комментария, за который осудили педагога допобразования.



На суде Хабибрахманов и его защита не признали вину, отметив, что у подсудимого своя трактовка аббревиатуры «СВО»: «систему вооруженной охраны». Защита заверила, что у репетитора «не было умысла обидеть, дискредитировать», а понятия «бойцы» и «солдаты» неравнозначны.



Тем не менее, судья не принял доводы об отсутствии вины и оштрафовал Хабибрахманова на 30 тыс. рублей.

Мать погибшего срочника обвинили в «дискредитации армии». Алла Фатхелисламова дала интервью «Новой газете Европа», в котором рассказала, что ее сын, 18-летний Афанасий Подаев, погиб под обстрелами в Белгородской области, где проходил службу.



После этого на Фатхелисламову написали донос и к женщине приехали сотрудники в форме. Силовики спросили, почему она давала интервью. Женщине предложили прочитать текст доноса. В нем некая Анна Коробкова требовала «жестко наказать» мать погибшего срочника, рассказывает Фатхелисламова:

«Мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против».

От имени Анны Коробковой к февралю 2023 года было написано как минимум 12 «жалоб» на людей, которые высказывались отрицательно о «спецоперации». В частности, на адвоката Ройзмана, сотрудника «Службы поддержки» и акушера-гинеколога из-за комментария журналистам про заморозку спермы.



Напомним, в конце июня «Новая газета Европа» была признана «нежелательной в России организацией».

Недавно стало известно, что дело против Фатхелисламовой прекращено.

В Москве на местного жителя Адама Фокса составили протокол из-за картинки, опубликованной во «ВКонтакте» шесть лет назад. Перед этим, как уточняет «ОВД-Инфо», полицейские пришли в его квартиру и начали спрашивать об отношении к «спецоперации».

Фоксу вменили административную статью о публичном осквернении религиозных предметов (ч. 2 ст. 5.26 КоАП) из-за картинки «с образом „Иисуса Христа“, прислоненного к женской промежности». По делу молодому человеку грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Уголовное преследование

Майкопский районный суд республики Адыгея приговорил Викторию Гончарову к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Она была арестована в апреле текущего года в связи с обвинением по статьям о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

Гончарова якобы как-то причастна к «Правому сектору», который признан в России экстремистской организацией. Ранее провластные Telegram-каналы сообщали о её задержании, опубликовав также скриншоты страницы девушки на Facebook, где на главной фотографии профиля развеваются флаги Украины и «Правого сектора». Судя по данным соцсети, Гончарова загрузила эту фотографию на свою страницу еще в 2017 году.

Жителя Коми приговорили к 6 годам за надпись «<нецензурное слово> войне» и ложный звонок о поджоге военкомата. Суд в Ухте вынес приговор Владиславу Кравалю 6 июня. Его признали виновным в вандализме и ложном сообщении о поджоге военкомата (ч.3 ст. 207 УК РФ), сообщили «7х7» знакомые подсудимого. Суд назначил мужчине 6 лет и 3 месяца колонии общего режима.



Краваля арестовали в сентябре. Суд установил, что Краваль нанес нецензурную надпись на баннер с буквой Z на Дворце Культуры. Незадолго до этого мужчина увидел в списке мобилизованных в Коми имя своего сына.

На жителя Хабаровска (имя неизвестно) завели уголовное дело из-за некой порочащей информации о приморских военных. Однако суд в итоге прекратил дело, назначив ему всего лишь штраф в 30 000 рублей (хотя минимальный по его статье начинается от 700 тысяч).

«Оказывается, хабаровчанин «загладил вред»: он опубликовал опровержение своих же слов, написал Z-патриотические посты о «подвигах» российской армии и пожертвовал 15 000 рублей детдому», – пишет «ЧТД».

В Тамбове суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Кирилла Швецова за то, что тот не написал донос на своего знакомого, решившего вступить в легион «Свобода России». Его признали виновным по статье 205 УК — несообщение в органы власти о готовящемся преступлении, после чего Швецов снялся в видеоролике с раскаянием.

Летом прошлого года он познакомился в интернете с другим жителем Тамбова Артемом Скакалиным, который сообщил ему в личной переписке, что собирается воевать за Украину. В июле 2022 года Скакалин был задержан сотрудниками ФСБ неподалеку от российско-украинской границы в Брянской области. После этого его приговорили к 7 годам строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК – покушение на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

В марте текущего года легион «Свобода России» был признан Верховным судом России террористической организацией.

На псковича завели уголовное дело за комментарии в соцсетях: он усомнился в роли СССР во Второй мировой войне и «реабилитировал» нацизм. Как сообщили следователи, он «отрицал факты решения международного трибунала и наказания преступников европейских стран оси». Теперь ему грозит либо штраф от 2 до 5 млн рублей, либо до 5 лет лишения свободы

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Республике Башкортостан сообщил о возбуждении уголовного дела против 17-летнего жителя Уфы. Подростка обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в признана террористической), ч. 1.1. ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). По версии следствия, подросток переписывался в интернете с участниками движения «Артподготовка».

«...Особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные “Артподготовкой” фейковые акции и террористические акты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти», — говорится в пресс-релизе. Обвиняемый взят под арест.

Напомним, движение «Артподготовка» внесено в список террористических организаций в 2021 году.

Силовики обвинили жителя Хабаровского края в том, что он финансировал украинскую армию. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ).



По данным силовиков, мужчина переводил криптовалюту жителям Украины. Они якобы перечисляли полученные суммы иностранному благотворительному фонду. Как утверждает прогосударственное СМИ, организация покупала беспилотники, тепловизоры, аптечки и боеприпасы для ВСУ.

В соцсетях было опубликовано видео брутального задержания хабаровчанина.

Суд приговорил жителя Владимирской области к 200 часам исправительных работ за «фейки о ВС РФ» (ст.207.1 УК РФ, «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Октябрьский районный суд города Владимира признал виновным 43-летнего жителя Собинского района Владимирской области из-за опубликованного видео во «ВКонтакте».



По версии следствия, мужчина распространил в одном из сообществ «Вконтакте» видеозапись, где автор утверждал, что к пожару 31 января 2023 года в одном из цехов владимирского химпредприятия «Владипур» причастны ВСУ. Через двое суток после публикации силовики задержали жителя Владимирской области.

Наурский районный суд Чеченской Республики приговорил местного жителя по статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) к 1 года лишения свободы условно с лишением права администрировать сайты в сети Интернет. По версии следствия, житель Чечни в социальных сетях публично побуждал к насилию силовиками.

В Пензе задержали мужчину в возрасте 39 лет, который якобы передавал украинской стороне данные о российских военнослужащих. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».



По версии следствия, с 2022 года мужчина использовал социальные сети для передачи информации СБУ. Ранее мужчина уже был судим за заведомо ложный донос и угрозы власти. Ему может грозить пожизненный срок.

В Амурской области задержали машиниста РЖД, которого подозревают в финансировании ВСУ. 47-летнего Остапа Демчука задержали 14 июня.

По версии следствия, с сентября 2022 года по январь 2023 Демчук оказывал финансовую помощь представителям иностранного государства, а именно: переводил деньги, которые затем использовались в интересах ВСУ. Сейчас Демчук арестован. 14 июня на него возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Машинисту грозит от 12 лет по пожизненного лишения свободы.

Из-за комментария о смерти Владлена Татарского против педиатра из Благовещенска Марии Мехедовой возбудили дело об оправдании терроризма. Она оставила комментарий под новостью о смерти Z-военкора в инстаграме: «Никогда бы не подумала, что когда-нибудь буду радоваться этому. Прости меня Господи за это».



В декабре 2022 года Благовещенский городской суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии.

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Снова красной линией в преследовании за высказывания и другую онлайн-деятельность проходит военная тема. Нельзя также не обратить внимание на столь большое количество заведённых дел, связанных с финансированием украинской армии и «госизменой». Также значительно увеличилось количество «уголовок», что говорит о явном тренде ещё большего увеличения давления со стороны властей на Рунет и свободу слова.

Первая часть: «Кого в июне преследовали за онлайн-высказывания: политики и активисты»

Вторая часть: «Кого в июне преследовали за онлайн-высказывания: знаменитости и блогеры»