Заблокированы «Госуслуги здорового человека» – сервис обращений к депутатам «Приёмная»

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили там сайт проекта «Приёмная», с помощью которого можно отправить обращение к депутатам в регионах:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6054731

В апреле текущего года Роскомнадзор обратился с гражданским иском в Таганский районный суд города Москвы «в защиту прав неопределенного круга лиц» к регистратору доменных имён NameCheap Inc. Поскольку компания находится за пределами РФ, надзорное ведомство попросило суд признать деятельность сайта priemnaya.org незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Представитель истца и ответчика на заседании 3 мая текущего года не присутствовали, но были извещены о заседании, говорится в решении. Судья Надежда Киселёва согласилась с доводами Роскомнадзора и признала деятельность интернет-ресурса https://priemnaya.org/ незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Также Признать деятельность сайта была признана «осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

Проект «Приёмная» — сайт, через который можно бесплатно написать и отправить юридически корректный запрос депутатам региональных парламентов и чиновникам был создан активистом Михаилом Плетнёвым и бывшим фигурантом «Московского дела» Алексеем Миняйло в апреле 2022 года. Несмотря на то что каждый сайт областной или краевой думы устроен по-разному, активисты смогли унифицировать информацию и превратить это в удобный сервис. Свой проект они называли «Госуслугами здорового человека».

На сайте размещалось множество обращений, в том числе отказ от контрсанкций по лекарствам и смягении закона о просвещении, но в данный момент на главной странице висит сообщение с требованием эвакуации приграничных с Украиной и зоной боевых действий «спецоперации» территорий РФ. Возможно, это стало настоящей причиной для блокировки.

В феврале текущего года Михаил Плетнёв покинул Россию и сейчас живёт в Тбилиси. Миняйло же до сих пор остаётся в РФ.