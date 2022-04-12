Суд приговорил экс-редакторов DOXA к двум годам исправительных работ

Суд Дорогомиловского района огласил приговор четырём бывшим редакторам и редакторкам студенческого издания Doxa, обвиняемым к вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных митингах. Во время суда полиция проводила задержания тех, кто пришёл поддержать молодых людей.

Всем фигурантам дела DOXA назначены по 2 года исправительных работ и по 3 года запрета администрировать сайты.

В середине апреля прошлого года в редакции DOXA и дома у редакторов Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина и Наташи Тышкевич прошли обыски. Их обвинили в нарушении статьи 151.2 УК РФ за видео в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста. Видео было удалено по требованию Росмолодёжи. DOXA подала в суд на ведомство, чтобы опротестовать это решение.

Несмотря на удаление ролика, дело против редакторов всё-таки было возбуждено. Арамян, Гутникова, Тышкевич и Метелкин не согласны с приговором и считают дело против себя политическим.

Ранее сторона обвинения запросила для журналистов два года исправительных работ и лишение права администрировать сайты.

В конце февраля текущего года Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт студенческого журнала DOXA. За несколько часов до этого ведомство потребовало удалить статью «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». С момента получения уведомления до блокировки сайта прошло менее 24 часов, что является незаконным.