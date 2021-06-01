Роскомнадзор готовится к «приручению» соцсетей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы три приказа Роскомнадзора, касающиеся взаимодействия с социальными сетями.
В начале февраля текущего года вступил в силу федеральный закон №530-ФЗ, который определяет, что «социальные сети» — это интернет-ресурсы с посещаемостью свыше 500 тысяч российских пользователей в сутки. Данным законом на подобные ресурсы накладывается обязанность самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к незаконному контенту. Во исполнение данного законы и были разработаны, а на днях — утверждены три приказа.
Первый приказ касается методики определения количества пользователей информационного ресурса в сутки. Согласно документу, подсчёт будет вестись в отношении однократных в течение суток обращений пользователей к каждому из ресурсов социальной сети, в том числе — к самому сайту в интернете, либо к приложению.
Определение количества пользователей осуществляется на основании сведений, предоставленных владельцем соцсети по запросу Роскомнадзора.
В случае невозможности определения количества пользователей, РКН устанавливает такие данные на основании:
Вторым приказом утверждён порядок взаимодействия с социальными сетями.
Взаимодействие с владельцами данных ресурсов осуществляется в целях:
Взаимодействие РКН с владельцами соцсетей будет осуществляться с помощью электронной почты или через личный кабинет на сайте надзорного ведомства.
В случае обнаружения в интернете информационного ресурса, соответствующего критериям соцсети, РКН признаёт его социальной сетью, включает в реестр и направляет уведомление владельцу.
Участник реестра обязан будет не только ограничивать доступ к противоправной информаций, но также давать Роскомнадзору возможность ознакомиться с ней.
Третьим приказом утверждены критерии определения информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона информации, состава и порядок направления такой информации.
Критерии определения направляемой в РКН информации следующие:
Последние два приказа вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
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