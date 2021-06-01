Роскомнадзор готовится к «приручению» соцсетей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы три приказа Роскомнадзора, касающиеся взаимодействия с социальными сетями.

В начале февраля текущего года вступил в силу федеральный закон №530-ФЗ, который определяет, что «социальные сети» — это интернет-ресурсы с посещаемостью свыше 500 тысяч российских пользователей в сутки. Данным законом на подобные ресурсы накладывается обязанность самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к незаконному контенту. Во исполнение данного законы и были разработаны, а на днях — утверждены три приказа.

Первый приказ касается методики определения количества пользователей информационного ресурса в сутки. Согласно документу, подсчёт будет вестись в отношении однократных в течение суток обращений пользователей к каждому из ресурсов социальной сети, в том числе — к самому сайту в интернете, либо к приложению.

Определение количества пользователей осуществляется на основании сведений, предоставленных владельцем соцсети по запросу Роскомнадзора.

В случае невозможности определения количества пользователей, РКН устанавливает такие данные на основании:

сведений, полученных в результате использования специального ПО, предназначенного для подсчёта посещаемости; общедоступных сведений в интернете.

Вторым приказом утверждён порядок взаимодействия с социальными сетями.

Взаимодействие с владельцами данных ресурсов осуществляется в целях:

включения сервиса в реестр соцсетей; направления владельцами соцсетей информации, выявленной в процессе "самомониторинга"; направления владельцу требований об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем соцсети; направления владельцу предписания об осуществлении мониторинга соцсети.

Взаимодействие РКН с владельцами соцсетей будет осуществляться с помощью электронной почты или через личный кабинет на сайте надзорного ведомства.

В случае обнаружения в интернете информационного ресурса, соответствующего критериям соцсети, РКН признаёт его социальной сетью, включает в реестр и направляет уведомление владельцу.

Участник реестра обязан будет не только ограничивать доступ к противоправной информаций, но также давать Роскомнадзору возможность ознакомиться с ней.

Третьим приказом утверждены критерии определения информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона информации, состава и порядок направления такой информации.

Критерии определения направляемой в РКН информации следующие:

выявление владельцем соцсети информации, содержание которой позволяет отнести её к порнографии с участием несовершеннолетних, к способам изготовления и использования наркотиков, к суицидальному контенту, к азартным играм, к дистанционной продаже алкоголя, к склонению несовершеннолетних к совершению опасных противоправных действий, к оскорблению госчиновников и госсимволов, к призывам к массовым беспорядкам и экстремизму; наличие у владельца соцсети сомнений относительно принадлежности выявленной информации к распространению с нарушением закона.

Последние два приказа вступают в силу с 1 сентября 2021 года.