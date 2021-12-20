Генпрокуратура создаст своё мобильное приложение

Генпрокуратура провела тендер на создание собственной информационной системы и мобильных приложений для iOS и Android, свидетельствуют данные на сайте госзакупок. Одним из первых на закупку обратил «Ъ».

Начальная стоимость закупки была 10 510 741 рублей. Конкурс выиграла фирма Анастасии Артемьевой, предложившая за свои услуги 7 885 239 руб.

Артемьева, по данным СПАРК, раньше была гендиректором петербургского разработчика ПО «Рунетсофт» — подрядчика Минэкономразвития и некоторых региональных органов власти. Основной деятельностью компании является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Согласно тендерным документам, главная функция информационной системы — взаимодействие граждан с прокуратурой, рост доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений. В техзадании говорится, что такая система должна упростить подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав детей, откроет прямую линию для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием. Также в системе будет актуальная информация об изменениях в законодательстве.

В мобильном приложении россияне смогут также получать новости и смотреть «истории», которые могут состоять из фото и видео со ссылками для перехода. Приложение должно получать доступ к геолокации пользователя для отображения на встроенной карте ближайшего отделения. Войти в приложение можно будет по паролю или отпечатку пальца.

Создание информационной системы в рамках контракта должно завершиться к 1 марта 2022 года.

Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что приложение будет востребованным среди граждан. Однако популярности сервиса могут помешать опасения пользователей, касающиеся персональных данных, отметил управляющий партнёр юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт.

«У граждан есть определённые страхи относительно вмешательства государства в их личную жизнь», — сказал он.

В Генпрокуратуре пока не ответили на запрос издания.

Ранее сообщалось, что на базе проекта «Помощник Москвы» появится приложение «Народный инспектор». Оно позволит горожанам отправлять жалобы на неправильную стоянку, парковку на газонах и другие нарушения ПДД. Изменения в законодательство, позволяющие выписывать штрафы без составления протокола, планируется внести до 1 июля 2022 года.