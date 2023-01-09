В России могут ввести принудительное лицензирование зарубежных фильмов

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российского кинопроката. В своём Telegram-канале парламентарий написал:

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью».

«Бесплатное предсеансовое обслуживание» (БПО) — это схема показа зарубежных фильмов, которые перестали появляться в российском прокате после начала так называемой «специальной военной операции» и ужесточения антироссийских санкций. В июле прошлого года кинотеатры сразу в нескольких регионах предлагали зрителям посмотреть зарубежный фильм, а после небольшого перерыва — отечественный.

Многие пользователи и эксперты в области кинопроката называли это фактическим пиратством.

«Это абсолютно незаконная история, и сейчас кинотеатры ходят по очень тонкой, острой грани», – считает директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков.

Но практика БПО существует до сих пор. К примеру, новый «Аватар: Путь воды» показывают в российских кинотеатрах с 22 декабря 2022 года. Примечательно, что в некоторых городах, включая Казань, Якутск и Красноярск, название фильма поменяли на «Сверхлюди» (в общем, всё в духе видеосалонов 90-х годов). В других городах он идёт под оригинальным названием.

На эту тему глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян написал ироничный и весьма хлёсткий по отношению к правоторговцам пост:

«Катают пиратского «Аватара» по всей стране от Камчатки до Калининграда. В отсутствии каких либо прав от мейджоров под капотом таких решений совершенно невиданные нам ранее правовые модели вроде БПО. БПО — это не новый вид опасного российского оружия.



БПО — это бесплатное предсеансное обслуживание. Штука, которую придумали самые дерзкие и голодные прокатчики. Когда перед показом какой-то низкопробной шляпы отечественного производства катают пиратское кинишко с Рутрекера или от казахстанских коллег.



А все споры когда-то уважаемых правоведов, а нынче специалистов по санкционному праву теперь лежат лишь в плоскости — «а как делить награбленное?» В свете законодательной инициативы о принудительных лицензиях главный вопрос заключается в том, кто сможет подавать такие иски в суды и присоединяться к таким пиратским лицензиям.



И как бы не казалось все это сюром, который даже мы, пираты, не могли представить в Пиратской партии в 2011 году, в строях творческих лоббистов наблюдается оживление. Слева воют защитники отечественного ПО, которые предрекают кончину отечественной отрасли, если решение будет принято. А справа гогочут ОКУПЫ и всякие михалковы, которые готовы возглавить процесс по дележу».

В результате прекращения работы в России зарубежных компаний кассовые сборы российских кинотеатров упали на 42% за год, закрылось более 40% кинотеатров. В Минцифры уже выступали с предложением создать в России механизм принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения, с тем, чтобы бизнес мог использовать закупленный ранее софт даже после ухода разработчика из страны.

Ранее подобный законопроект уже пытались внести в Госдуму, напомнил Горелкин, но вызвали критику отрасли, так как эксперты видели в этом риск для российских онлайн-кинотеатров. «Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат», — пояснил депутат.

«Чебурашка против Аватара – ситуация, которая сложилась сегодня в российском кинопрокате, сама звучит как название фантастического кино, – также рассуждает единоросс. – Чтобы побить 3,5-миллиардный рекорд, который «Аватар» удерживает уже 13 лет, «Чебурашке» нужно собрать еще 500 миллионов рублей, и многие считают, что это вполне реально. Конечно, это будет символический момент для индустрии кинопроката – но не её спасение: ведь новогодние премьеры пройдут, и кинотеатры снова начнут говорить о выживании».