Минюст предлагает принудительно лицензировать контент и для онлайн-кинотеатров

В конце декабря прошлого года Минюст РФ направил в Правительство письмо по поводу введения принудительной лицензии в области офлайн-проката фильмов. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с содержанием письма.

Речь идет о проекте постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков (документ передан в правительство в октябре 2022 года, в Госдуму еще не вносился). В качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из «недружественных стран». Им должно выплачиваться определенное вознаграждение.

Минэкономики и Минкультуры в целом не поддержали проект Эдуарда Исакова. Однако позиция Минюста иная. В отзыве чиновники указывают на ряд технических недочетов, но одним из ключевых недостатков называют ограничение схемы только офлайн-прокатом, тогда как «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей (имеется в виду отказ поставлять контент в Россию после начала военной операции на Украине) «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе российские онлайн-кинотеатры.

С прошлого лета у российских онлайн-кинотеатров обострились проблемы с заключением договоров с иностранными правообладателями. Если весной речь шла только про новый контент, то сейчас уже начинаются проблемы с имеющейся библиотекой. Так, например, с 1 февраля Кинопоиск и Амедиатека уберут из своих медиатек все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей».

Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, в том числе объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без этой меры: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что подобные инициативы «уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта».

При этом зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что Минюст «рационально указывает, что “культура отмены” авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино».