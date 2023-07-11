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11 July 2023

Госдума одобрила внедрение цифрового рубля

Новая форма российских денег будет обеспечиваться золотовалютными резервами и привязана к стоимости национальной валюты.

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Основные положения вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Документ, разработанный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счёт».

Банк России приобретает статус оператора цифрового рубля.

«Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то ещё, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов,» — заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Для представителей бизнеса операции не будут бесплатными и составят 0,3% от платежа.

ЦР будет обеспечиваться золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. На эти активы не будут начисляться проценты, в них не будут выдавать кредиты, не предполагается использование цифрового рубля для сбережений — только в качестве средства платежей и расчётов.  

Планируется, что цифровой рубль войдёт в потребительский оборот среди россиян в 2025-2027 годах.

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