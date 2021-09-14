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14 September 2021

Минцифры предложило отключать связь во время ЧС

Приоритетными же пользователями во время чрезвычайных ситуаций в проекте названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст и Служба внешней разведки.

Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций для обычных пользователей, чтобы обеспечить ею органы госуправления, военных, силовиков и спецслужбы. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

 

«Приоритетное использование любых сетей и средств связи, а также приостановление их использования вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

 

Приоритетными пользователями в проекте названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст, Служба внешней разведки, а также «координационные органы всех уровней» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Под действие этого постановления попадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик.

 

 

Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи будет приниматься в Минцифры. Публичное обсуждение проекта завершится 27 сентября 2021 года.

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