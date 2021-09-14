Минцифры предложило отключать связь во время ЧС

Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций для обычных пользователей, чтобы обеспечить ею органы госуправления, военных, силовиков и спецслужбы. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

«Приоритетное использование любых сетей и средств связи, а также приостановление их использования вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Приоритетными пользователями в проекте названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст, Служба внешней разведки, а также «координационные органы всех уровней» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Под действие этого постановления попадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик.

В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП



Чтобы если вдруг чего — никто об этом не узнал pic.twitter.com/7LsvHiUBxe — Двач (@ru2ch) September 14, 2021

Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи будет приниматься в Минцифры. Публичное обсуждение проекта завершится 27 сентября 2021 года.



