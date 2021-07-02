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2 July 2021

В издание Readovka пришли приставы с постановлением о полной блокировке сайта

Это произошло из-за отказа удалять статью о яхте депутата-единоросса Дмитрия Саблина, издание считает происходящее давлением на редакцию, а получать постановление отказалось.

Интернет-издание Readovka сообщило, что в редакцию пришли судебные приставы с постановлением о блокировке всего их сайта без решения суда:

«Признание иноагентом, штрафы Роскомнадзора, замедление мобильной версии - эти приемы давления на СМИ в России уже хорошо известны. Но депутат Госдумы Дмитрий Саблин вышел на новый уровень: приставы пришли в редакцию Readovka с постановлением о блокировке ВСЕГО ресурса, без решения суда, в нарушение принципа подсудности, не уведомив нас о постановлении».

По словам журналистов, им неизвестно о подобном решении суда. Накануне, отмечает редакция, прошел суд по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, который требовал от издания удалить заметку о яхте, не указанной в декларации о доходах депутата.

«Но никаких требований о блокировке cайта судьей озвучено не было. Readovka считает произошедшее попыткой давления на редакцию, целью которой является снятие публикаций о деятельности депутата Саблина. Мы отказались получать это абсолютно незаконное постановление, и требуем, чтобы все действия подмосковных силовиков против нас оставались в рамках закона», — сказано в сообщении.

В 2020 году суд обязал издание удалить заметку о переходе почти половины акций «Совхоза имени Ленина» через жену политика Павла Грудинина Ирину к Саблину. До этого суд области обязал издание заблокировать сайт в качестве обеспечительной меры к иску, а когда Readovka отказалась исполнять требование, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В апреле прошлого года Видновский суд области обязал издание заблокировать свой сайт в качестве обеспечительной меры, а когда Readovka отказалась исполнять это требование, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

149-ФЗ 139-ФЗ клевета эффект Стрейзанд коррупция 102-ФЗ Подмосковье судебные приставы Readovka

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