В издание Readovka пришли приставы с постановлением о полной блокировке сайта

Интернет-издание Readovka сообщило, что в редакцию пришли судебные приставы с постановлением о блокировке всего их сайта без решения суда:

«Признание иноагентом, штрафы Роскомнадзора, замедление мобильной версии - эти приемы давления на СМИ в России уже хорошо известны. Но депутат Госдумы Дмитрий Саблин вышел на новый уровень: приставы пришли в редакцию Readovka с постановлением о блокировке ВСЕГО ресурса, без решения суда, в нарушение принципа подсудности, не уведомив нас о постановлении».

По словам журналистов, им неизвестно о подобном решении суда. Накануне, отмечает редакция, прошел суд по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, который требовал от издания удалить заметку о яхте, не указанной в декларации о доходах депутата.

Издание Readovka блокируют целиком за одну статью про яхту депутата Госдумы от Единой России.



Предлагаю в ответ максимально распространить инфу об этой самой яхте.



Яхта: Bacchus Alla

Владелец: Дмитрий Саблин

Длина: 36,5 метров

Стоимость: $10-16 млнhttps://t.co/7S1f3BcJQH pic.twitter.com/6mRmkZbMtO — Алексей Новоселов (@novosyolov) July 2, 2021

«Но никаких требований о блокировке cайта судьей озвучено не было. Readovka считает произошедшее попыткой давления на редакцию, целью которой является снятие публикаций о деятельности депутата Саблина. Мы отказались получать это абсолютно незаконное постановление, и требуем, чтобы все действия подмосковных силовиков против нас оставались в рамках закона», — сказано в сообщении.

В 2020 году суд обязал издание удалить заметку о переходе почти половины акций «Совхоза имени Ленина» через жену политика Павла Грудинина Ирину к Саблину. До этого суд области обязал издание заблокировать сайт в качестве обеспечительной меры к иску, а когда Readovka отказалась исполнять требование, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В апреле прошлого года Видновский суд области обязал издание заблокировать свой сайт в качестве обеспечительной меры, а когда Readovka отказалась исполнять это требование, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.