Судебные приставы заблокировали сайт издания Readovka

Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств №1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области внёс в реестр запрещённых сайт readovka.ru:

reestr.rublacklist.net/record/3575366

Ограничение доступа произошло по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который требовал удалить заметку, рассказывающую о передаче почти половины акций совхоза имени Ленина через жену политика Павла Грудинина. Авторы материала утверждали, что стороны совершили «скрытую сделку купли-продажи» и «осложнили процесс возврата активов».

Борьба Саблина с изданием длилась больше года.



17 марта 2020 года Видновский городской суд Московской области вынес постановление, в котором потребовал заблокировать сайт в качестве обеспечительной меры по иску депутата, который назвал недостоверными изложенные в статье факты, а также настаивал на удалении материала.



Readovka отказалась — и получила за это штраф 50 тысяч рублей. Издание оплатило этот штраф и позже все-таки удалило статью. Вместо нее на страницу поставили опровержение — такое решение по иску Саблина вынес Видновский суд 28 июня 2020 года.



В 2021 году Дмитрий Саблин вновь подал в суд на издание Readovka, на этот раз из-за другой публикации о якобы принадлежащей ему яхте. А уже 2 июля, на следующий день после первого судебного заседания по новому иску Саблина — о котором, по словам Костылева, в редакции даже не знали — в Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке сайта. Но оно было связано со старыми обеспечительными мерами по первому иску Саблина, уже рассмотренному судом.



После визита судебных приставов редакция объявила о закрытии сайта по старому адресу readovka.ru, сделав переадресацию на новый url — readovka.news.

Спустя почти два месяца после вручения редакции постановления о закрытии, приставы внесли сайт в реестр запрещённых.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получила полномочия по ограничения доступа к «информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица» весной 2018 года, но фактически Правительство утвердило приставов в роли новых интернет-цензоров только спустя год.