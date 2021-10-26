Суд в Саратове запретил инструкции по созданию туристических и каменных топоров

В ходе мониторинга реестра заблокированных сайтов мы обнаружили внесёнными в бан сразу три ссылки, на которых выложены пошаговые инструкции создания самого разного рода топоров:

reestr.rublacklist.net/record/3732748

reestr.rublacklist.net/record/3732879

reestr.rublacklist.net/record/3732613

Приведённая выше информация касается, в первую очередь, опытных мастеров, поскольку процесс изготовления туристических, таёжных, охотничьих и другого рода профессиональных топоров достаточно высокотехнологичен, для чего требуются кузнечные и сварочные навыки со всем необходимым для этого оборудованием. Авторы инструкций говорят о возможности покупки любого вида топоров в специализированных магазинах, а также доступности соответствующих предложений в онлайн-магазинах, однако в каких-то случаях цена для туриста или жителя тайги может оказаться слишком высокой, поэтому для кого-то создание топора своими руками для индивидуальных нужд, с учётом определённых особенностей может оказаться наиболее приемлемым вариантом.

Тем не менее, прокуратура Воскресенского района Саратовской области увидела в этих и других ссылках, которые приведены в судебном решении, «информацию, связанную с незаконным изготовлением оружия». Ни в одной из внесённых в реестр заблокированных сайтов ссылках нет никакой информации об использовании топоров для преступных целей. В основном, как мы уже говорили выше, речь идёт о туристическом и охотничьем использовании самодельных топоров, покупные аналоги которых не всегда отвечают суровым погодным требованиям сибирской тайги. В одной из статей рассказывается также о создании совершенно экзотических топоров — в том числе, каменных.

Некоторые ссылки уже удалены владельцами сайтов, хотя копии статьи ещё можно найти в кэше Google и на портале Archive.today.

Интересны мотивы прокуроров, а также поддержавших их судей. Неужели они всерьёз уверены, что с помощью блокировки инструкций к созданию одного из самых древнейших орудий человечества им удастся прекратить кустарное производство топоров? Очевидно, здесь мы снова наблюдаем так называемый «палочный» подход в профилактике борьбы с насилием и преступностью, который вряд ли скажется на реальном снижении уровня преступности с применением холодного и другого оружия.