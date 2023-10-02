Прокуратура проверит «Вечерние ведомости» на распространение экстремистских материалов

В отношении интернет-издания «Вечерние ведомости», которое пишет об актуальных событиях Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского региона, а также освещало судебный процесс над экс-мэром города Евгением Ройзманом, была инициирована прокурорская проверка.



На днях журналисты получили официальное письмо Кировской районной прокуратуры Екатеринбурга с решением о проведении проверки в отношении учредителя электронного периодического издания «Вечерние ведомости» — ООО «Техноторг». В качестве цели проверки указано «предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов». Инициирована проверка по поручению прокуратуры Свердловской области.



Об этом сообщает само издание, которое также связалось с «Роскомсвободой» и предоставило нам копии соответствующих документов.



Согласно требованию Свердловской областной прокуратуры, издание было трижды привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («дискредитация» российской армии), в связи с чем надзорное ведомство вынесло решение о проведении проверки. Все публикации — из Telegram-канала издания. Последнее решение о штрафе ещё не вступило в силу.



Кроме этого, штраф в размере 100 тыс. рублей получил главный редактор издания Владислав Постников. Редакция узнала о штрафе после того, как к ним за комментарием обратились коллеги. Никаких уведомлений ни Постников, ни редакция об этом суде не получали. Как не видели и содержание протокола, ставшего основанием для суда. Средства на оплату штрафов собирали пожертвованиями.