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Новости
2 October 2023

Прокуратура проверит «Вечерние ведомости» на распространение экстремистских материалов

Интернет-издание из Екатеринбурга было несколько раз оштрафовано за «дискредитацию» армии, что и стало причиной проверки.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Adobe Stock / FreePNG / Canva

В отношении интернет-издания «Вечерние ведомости», которое пишет об актуальных событиях Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского региона, а также освещало судебный процесс над экс-мэром города Евгением Ройзманом, была инициирована прокурорская проверка.

На днях журналисты получили официальное письмо Кировской районной прокуратуры Екатеринбурга с решением о проведении проверки в отношении учредителя электронного периодического издания «Вечерние ведомости» — ООО «Техноторг». В качестве цели проверки указано «предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов». Инициирована проверка по поручению прокуратуры Свердловской области.

Об этом сообщает само издание, которое также связалось с «Роскомсвободой» и предоставило нам копии соответствующих документов.

Согласно требованию Свердловской областной прокуратуры, издание было трижды привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («дискредитация» российской армии), в связи с чем надзорное ведомство вынесло решение о проведении проверки. Все публикации — из Telegram-канала издания. Последнее решение о штрафе ещё не вступило в силу.

Кроме этого, штраф в размере 100 тыс. рублей получил главный редактор издания Владислав Постников. Редакция узнала о штрафе после того, как к ним за комментарием обратились коллеги. Никаких уведомлений ни Постников, ни редакция об этом суде не получали. Как не видели и содержание протокола, ставшего основанием для суда. Средства на оплату штрафов собирали пожертвованиями.

цензура СМИ 114-ФЗ экстремистские материалы Екатеринбург прокуратура преследование журналистов проверка 32-ФЗ 20.3.3

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