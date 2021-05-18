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May 18, 2021, 9:18 a.m.

Разработчикам искусственного интеллекта могут предоставить платный доступ к госданным

Согласно проекту концепции Минцифры, стоимость будет определяться в зависимости от сложности и объёма данных.

Минцифры предложило предоставить разработчикам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ к пакетам государственных данных. Это следует из проекта концепции, которую ведомство представило в рамках тематической экспертной сессии АНО «Цифровая экономика» (копия есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с ходом его обсуждения).

В свою очереь, «Ведомости» пишут, что предложение Минцифры предусматривает также создание госоператора больших данных – предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация, которая сформирует дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, а также будет заниматься их анонимизацией и обезличиванием.

Кроме того, госоператор будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным и решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.

Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость будет определяться исходя из сложности и объема, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.

Как пояснил РБК представитель АНО «Цифровая экономика», в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и другое.

В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали. В МТС знакомы с ней, но готовы комментировать, когда в проекте появится конкретика.

Владимир Путин в декабре 2020 года поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным.

Минцифры искусственный интеллект метаданные большие данные

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