Россия хочет сохранить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в €1000

Порог беспошлинного ввоза товаров в иностранных интернет-магазинах на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 октября могут сохранить на уровне €1000, сообщил «Ведомостям» представитель вице-премьера Алексея Оверчука.

Он уточнил, что уже готовится предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении нормы до 1 июля 2023 года.

Представитель Минэкономики РФ подтвердил, что эта инициатива прорабатывается. Решение о сохранении порога в €1000 может принять только ЕЭК, но на ближайшем заседании комиссии, которое планируется 23 сентября, этот вопрос пока не стоит. Инициировать рассмотрение этой темы может страна-член союза. Если никто этого не сделает, то порог беспошлинного ввоза автоматически снизится до €200.

На снижении порога беспошлинного ввоза настаивает Минфин, однако таким образом не получится увеличить сумму налогов, взимаемых с трансграничной торговли, заявил газете топ-менеджер одного из крупнейших маркетплейсов России. По его словам, если порог вернется к значению в €200, то этот сегмент торговли сразу «просто уйдет».

Отношение Минфина к порогу разделяют и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщил президент объединения Артем Соколов. Объем внутреннего рынка интернет-торговли вырос в 1,5 раза за полгода, тогда как трансграничная торговля сокращается и сейчас занимает долю всего в 4,5% (годом ранее — 13%), следует из данных ассоциации. Соколов пояснил, что текущая ситуация формирует дисбаланс в электронной торговле, из-за чего российские игроки рынка оказываются в неравных условиях по сравнению с онлайн-магазинами за пределами ЕАЭС. Зарубежные компании не платят 20% НДС и ввозные пошлины, на иностранные площадки не распространяются нормы технического регулирования, продолжил Соколов. Таким образом, внутри ЕАЭС возникает ситуация двойного обложения НДС при реализации продукции через интернет-площадки физлицам из стран-членов ЕАЭС, считает президент АКИТ.

Ранее власти порог беспошлинного ввоза посылок только снижали: сначала с тысячи до пятисот евро, в 2020 году он стал 200 евро. Но весной текущего года на фоне так называемой «спецоперации» и введения более жёстких санкций против России, власти предложили увеличить порог с 200 до 1000 евро. Мера это была временная — до 1 октября текущего года. Вместе с Россией беспошлинный порог тогда подняли до €1000 Казахстан, Беларусь и Кыргызстан (в рамках ЕАЭС).