Суд оштрафовал Профсоюз журналистов на 500 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Профсоюз журналистов и работников СМИ на 500 тысяч рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация армии»). Об этом сообщил сообщил телеграм-канал «Цифровое средневековье». Это максимальный штраф для юридических лиц по этому нарушению.

Адвокат Профсоюза журналистов Максим Крупский заявил, что наказание было назначено за выражение мнения: в протоколе полиции говорилось о том, что в материалах организации содержатся негативные оценки действий Вооруженных Сил и Верховного главнокомандующего. Преследование за суждения противоречит ст. 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу выражения мнения. Кроме того, по словам юриста, суд не доказал умысел дискредитации и, следовательно, вину организации. Таким образом была нарушена презумпция невиновности, закрепленная в КоАП.

Напомним, в июле прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Параллельно Мосгорсуд приостановил работу Профсоюза в связи с возбуждением административного дела о «дискредитации» армии до рассмотрения по существу дела о ликвидации организации.

«Профсоюз журналистов» был создан сотрудниками «Медиазоны» после нападения неизвестных на автобус с журналистами на границе Чечни и Ингушетии в 2016 году. Однако с тех пор в организации сменилось руководство, а сотрудники «Медиазоны» из нее вышли. При этом «Профсоюз журналистов» не следует путать с провластным «Союзом журналистов», отмечает SOTA

Защита Профсоюза обжалует сегодняшнее решение о штрафе.