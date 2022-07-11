Профсоюз журналистов и работников СМИ прокуратура хочет ликвидировать через суд

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Это следует из определения суда о принятии к производству административного дела о ликвидации организации от 16 июня, с которым ознакомились «Ведомости». Причины обращения надзорного органа в суд там не указаны.

Вместе с тем суд 4 июля по ходатайству прокуратуры приостановил работу профсоюза в связи с возбуждением административного дела о дискредитации армии ( ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для возбуждения дела стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры до рассмотрения по существу дела о ликвидации организации.

Прокуратура считает, что профсоюз своими публикациями «противоправного характера» нарушает «права и свободы человека, причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству». Мосгорсуд подтвердил поступление иска со стороны прокуратуры. Предварительное заседание назначено на 14:00 13 июля. В качестве истца в карточке заявлен прокурор города Москвы Попов Д.Г.,

Адвокат Максим Крупский заявил, что профсоюзу не сообщали ни о возбуждении административного дела, ни об иске о ликвидации организации. «Данные процедуры являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и представляют собой важный элемент права организации на защиту»,— сказал Крупский «Ведомостям». В мае прокуратура проверяла деятельность профсоюза и требовала предоставить данные об организации, её устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, а также о мероприятиях, которые проводила организация.

«Профсоюз журналистов» был создан сотрудниками «Медиазоны» после нападения неизвестных на автобус с журналистами на границе Чечни и Ингушетии в 2016 году. Однако с тех пор в организации сменилось руководство, а сотрудники «Медиазоны» из нее вышли. При этом «Профсоюз журналистов» не следует путать с провластным «Союзом журналистов», отмечает SOTA.

Напомним, что закон о фейках, касающихся деятельности вооруженных сил РФ, и о дискредитации армии был принят в марте текущего года на фоне «специальной военной операции» России на Украине, начатой 24 февраля по приказу Владимира Путина. Кроме административной он предполагает и уголовную ответственность с наказанием до 15 лет колонии.