ФСБ узнает, чем живут «Профи»

В ходе очередного мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили, что в него был внесён российский сервис поиска специалистов «Профи»:

Сервис был создан в 2005 году под названием «Ваш репетитор», через три года расширил функции до подбора спортивных тренеров, в 2010 году через него стало возможно искать мастеров красоты, затем произошло присоединение сервиса артистов и музыкантов, и к июлю 2014 года состоялся запуск зонтичного бренда Profi.ru, с помощью которого можно было осуществлять поиск специалистов практически любого профиля. По состоянию на 2022 год в базе «Профи» содержится более 10 миллионов клиентов и 2,3 миллиона профессионалов. (Информация из Wikipedia)

В Google Play у приложения данного сервиса более миллиона скачиваний, в App Store такая статистика не представлена, и можно увидеть только количество пользовательских оценок — 91,2 тысячи.

У приложения есть чаты и функция отзывов.

Похожий по своим функциям сервис в реестр ОРИ был внесён в декабре прошлого года, это YouDo, с помощью которого можно находить исполнителей для решегий бытовых и бизнес-задач.

Напомним, внесение в реестр организаторов распространения информации — это не просто передача информации о компании Роскомнадзору, но это также накладывает на неё ряд обязательств, в числе которых сбор, хранение и предоставление информации о действиях и взаимодействиях пользователей госорганам, а после вступления в силу ряда положений «пакета Яровой» — ещё и содержимого пользовательских переписок и звонков. Поэтому пользователи внесённых в реестр ОРИ сервисов должны знать о возможных рисках.