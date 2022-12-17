Силовики проследят за исполнением бытовых и бизнес-задач в YouDo

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там ещё двух любопытных новичков.



Под номером 363-PP туда внесли ООО «Киберлогистик», владеющее интернет-платформой и мобильным приложением YouDo:

YouDo.com («Юду ком») — российский сервис, который позволяет находить с помощью веб-версии и мобильных приложений исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. Доступ к сервису осуществляется через веб-сайт и с помощью мобильного приложения (платформы iOS и Android).

Как сообщает сам сервис, наиболее популярные задания на YouDo:



— Курьерские услуги (срочный вызов курьера, доставка еды, доставка продуктов и т.д.).



— Бытовой ремонт и строительство (от замены розетки до ремонта квартир под ключ).



— Перевозка грузов и личных вещей, квартирные переезды.



— Уборка квартир и любая помощь по хозяйству.



— Вызов мастера по ремонту, электрика, сантехника и т. д.



— Доставка еды из ресторанов, продуктов из магазина и других товаров.



— Поиск фрилансеров для разработки сайтов, дизайна интерьера, фотографов, операторов и т.д.

На Google Play сервис имеет более миллиона скачиваний, на App Store количество скачиваний превышает 36 тысяч и 5 миллионов установок в AppGallery. В VK у него больше 50 тысяч подписчиков. На официальном сайте сервис сообщает о наличии более 2,3 миллионов исполнителей по всей России.

Гораздо более скромен по части популярности сервис для мгновенного обмена сообщениями и одновременно соцсеть LIR, внесённый под номером 364-PP:

Сервис позиционирует себя как «безграничная социальная платформа, на базе которой пользователь, создает сам любой набор активностей, интересов и возможностей в виртуальной среде». Его тоже можно скачать в магазинах приложений Apple и Google.

Из двух заявленных сайтов работает у LIR только один, второй же только «припаркован» на Рег.ру.

В последнее время реестр ОРИ после долгого простоя заметно оживился. Туда не так давно были внесены сайт поиска и предложения работы HeadHunter, воронежская доска объявлений «Камелот» и даже эзотерический маркетплейс «Вангую».



Стоит напомнить, что внесение в реестр ОРИ не просто — это не просто передача информации о компании Роскомнадзору, но это также накладывает ряд требований, в числе которых сбор, хранение и предоставление информации о действиях и взаимодействиях пользователей госорганам, а после вступления в силу ряда положений «пакета Яровой» — ещё и содержимого пользовательских переписок и звонков. Поэтому пользователи внесённых в реестр ОРИ сервисов должны знать о возможных рисках.



Общее количество зарегистрированных Роскомнадзором организаторов распространения информации уже превысило 350, правда, часть позиций из этого списка уже вынесена.