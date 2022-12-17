Силовики проследят за исполнением бытовых и бизнес-задач в YouDo

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там ещё двух любопытных новичков.
Под номером 363-PP туда внесли ООО «Киберлогистик», владеющее интернет-платформой и мобильным приложением YouDo:
YouDo.com («Юду ком») — российский сервис, который позволяет находить с помощью веб-версии и мобильных приложений исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. Доступ к сервису осуществляется через веб-сайт и с помощью мобильного приложения (платформы iOS и Android).
Как сообщает сам сервис, наиболее популярные задания на YouDo:
— Курьерские услуги (срочный вызов курьера, доставка еды, доставка продуктов и т.д.).
— Бытовой ремонт и строительство (от замены розетки до ремонта квартир под ключ).
— Перевозка грузов и личных вещей, квартирные переезды.
— Уборка квартир и любая помощь по хозяйству.
— Вызов мастера по ремонту, электрика, сантехника и т. д.
— Доставка еды из ресторанов, продуктов из магазина и других товаров.
— Поиск фрилансеров для разработки сайтов, дизайна интерьера, фотографов, операторов и т.д.
На Google Play сервис имеет более миллиона скачиваний, на App Store количество скачиваний превышает 36 тысяч и 5 миллионов установок в AppGallery. В VK у него больше 50 тысяч подписчиков. На официальном сайте сервис сообщает о наличии более 2,3 миллионов исполнителей по всей России.
Гораздо более скромен по части популярности сервис для мгновенного обмена сообщениями и одновременно соцсеть LIR, внесённый под номером 364-PP:
Сервис позиционирует себя как «безграничная социальная платформа, на базе которой пользователь, создает сам любой набор активностей, интересов и возможностей в виртуальной среде». Его тоже можно скачать в магазинах приложений Apple и Google.
Из двух заявленных сайтов работает у LIR только один, второй же только «припаркован» на Рег.ру.
В последнее время реестр ОРИ после долгого простоя заметно оживился. Туда не так давно были внесены сайт поиска и предложения работы HeadHunter, воронежская доска объявлений «Камелот» и даже эзотерический маркетплейс «Вангую».
Стоит напомнить, что внесение в реестр ОРИ не просто — это не просто передача информации о компании Роскомнадзору, но это также накладывает ряд требований, в числе которых сбор, хранение и предоставление информации о действиях и взаимодействиях пользователей госорганам, а после вступления в силу ряда положений «пакета Яровой» — ещё и содержимого пользовательских переписок и звонков. Поэтому пользователи внесённых в реестр ОРИ сервисов должны знать о возможных рисках.
Общее количество зарегистрированных Роскомнадзором организаторов распространения информации уже превысило 350, правда, часть позиций из этого списка уже вынесена.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (предпочтительнее Telegram)
Главное за неделю в области права.