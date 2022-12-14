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14 December 2022

Товарищ майор, следите за астралом!

В реестр слежки внесён маркетплейс «Вангую», который предоставляет эзотерические услуги, куда входят гадания на таро и рунах, хиромантия, «дизайн человека», нумерология и «ещё 10 направлений».

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ), в чьи обязанности входит сохранение и передача данных пользователей, а также их переписки российским силовикам, мы обнаружили сайт «Вангую»:

Данный интернет-ресурс предназначен для поклонников карт таро, рун, астрологии, хиромантии, «дизайна человека», нумерологии и других не слишком связанных с миром материальных понятий.

Как известно, пребывание в реестре ОРИ накладывает на его участника требование собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.

У сайта «Вангую» есть раздел «Политика обработки персональных данных», где сказано, что «сервис вправе передавать персональные данные третьим лицам с согласия субъекта персональных данных, а также в случаях, когда возможность передачи персональных данных третьим лицам прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации не требует согласия субъекта персональных данных».

Какого рода информацию ФСБ хочет узнать из раскладов карт Таро, а также хиромантии, остаётся загадкой.

Это первый интернет-сервис, связаный с эзотерикой, который был внесён в реестр слежки.

абсурд слежка за пользователями 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации эзотерика

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