Реестр по слежке за пользователями пополнился «Региональными новостями»

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там ещё одного «новобранца» – ООО «Региональные новости»:
https://reestr.rublacklist.net/distributor/109740
Это сеть региональных изданий:
и др.
Абсолютное большинство из них имеет десятки тысяч подписчиков во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Twitter. Все свои публикации владельцы новостных ресурсов предлагают комментировать в Telegram-каналах изданий, а также в пабликах «ВК».
Недавно холдинг сообщил, что им была выпущена миллионная новость. По его же сведениям, ежемесячное количество просмотров сайтов «Региональные новостей» превышает 13 миллионов. Охват пользователей в социальных сетях достиг отметки в 6 миллионов человек.
Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.
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