Реестр по слежке за пользователями пополнился «Региональными новостями»

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там ещё одного «новобранца» – ООО «Региональные новости»:

https://reestr.rublacklist.net/distributor/109740

Это сеть региональных изданий:

«Тульские Новости»;

«Орловские Новости»;

«Калужские Новости»;

«Владимирские Новости»;

«Новости Брянска»;

«Воронежские Новости»;

«Рязанские Новости»;

«Ивановские Новости»;

«Тула Бренд»;

«Новости Липецка»,

и др.

Абсолютное большинство из них имеет десятки тысяч подписчиков во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Twitter. Все свои публикации владельцы новостных ресурсов предлагают комментировать в Telegram-каналах изданий, а также в пабликах «ВК».

Недавно холдинг сообщил, что им была выпущена миллионная новость. По его же сведениям, ежемесячное количество просмотров сайтов «Региональные новостей» превышает 13 миллионов. Охват пользователей в социальных сетях достиг отметки в 6 миллионов человек.

Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.