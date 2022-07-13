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13 июля 2022

Реестр по слежке за пользователями пополнился «Региональными новостями»

Это целая сеть региональных изданий из Тульской, Орловской, Калужской и других областей с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях.

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там ещё одного «новобранца» – ООО «Региональные новости»:

https://reestr.rublacklist.net/distributor/109740

 

Это сеть региональных изданий:

  • «Тульские Новости»;
  • «Орловские Новости»;
  • «Калужские Новости»;
  • «Владимирские Новости»;
  • «Новости Брянска»;
  • «Воронежские Новости»;
  • «Рязанские Новости»;
  • «Ивановские Новости»;
  • «Тула Бренд»;
  • «Новости Липецка»,

и др.

Абсолютное большинство из них имеет десятки тысяч подписчиков во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Twitter. Все свои публикации владельцы новостных ресурсов предлагают комментировать в Telegram-каналах изданий, а также в пабликах «ВК».

Недавно холдинг сообщил, что им была выпущена миллионная новость. По его же сведениям, ежемесячное количество просмотров сайтов «Региональные новостей» превышает 13 миллионов. Охват пользователей в социальных сетях достиг отметки в 6 миллионов человек.

Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.

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