«Тревожный прецедент» — Сеть про ограничение доступа к приложению «Навальный» в App Store и Google Play

Google и Apple ограничили доступ к приложению «Навальный» в российских магазинах Google Play и App Store. Об этом сообщила команда Навального. «РосКомСвобода» решила проверить данную информацию, и тоже убедилась, что программа исчезла из обоих магазинов приложений.

Пользователи, которые в данный момент находятся за рубежом, сообщают о том, что у них приложение доступно.

Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами, если те не удалят приложение, в котором, помимо прочего, есть функция «Умное голосование»:

«Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных».

По его словам, наличие приложения «Навальный» на платформах Apple и Google нарушает российское законодательство о выборах.

К слову, видео заседания сенаторов с представителями компаний представляет собой весьма любопытное зрелище:

В сеть слили фрагмент закрытого заседания СовФеда с представителями Apple. Обычно её общение с властями остаётся за кулисами



Сенаторы нападали на Apple с вопросом, кто контролирует App Store, а юристы пытались объяснить, что такое магазин приложенийhttps://t.co/e9oAmMqwYH pic.twitter.com/2351FewibV — TJ (@tjournal) September 16, 2021

Накануне исчезновения «Навального» из магазинов приложений официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия требует от США предотвратить вмешательство IT-компаний в думские выборы, которые начнутся 17 сентября. Захарова также пригрозила, что «терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично».

Соратник Навального Иван Жданов опубликовал официальный комментарий Apple по блокировке приложения «Навальный» в App Store. Компания заявила, что, по мнению российских властей, оно содержит «запрещённый в стране контент» и «позволяет вмешиваться в выборы». Также официальным поводом блокировки стало признание ФБК экстремистской организацией.

Формальное основание удаления приложений: признание ФБК экстремистской организацией.

Приложение «Навальный» было удалено из App Store и Google Play после ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он добавил, что Google и Apple сделали «единственно правильный вывод: на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы». «Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», — заявил Климов.

Но оказалось, что не только приложение Навального Apple решила сделать недоступным для россиян. Пользователи TJ сообщили об отключении в России функции «Частный узел» (iCloud Private Relay), скрывающей IP-адрес от всех. Эту информацию подтвердила также редакция iPhones.ru.

Изначально Apple заявляла о поддержке функции на территории России. При этом практически сразу после анонса стало известно, что «Частный узел» не будет работать в Беларуси, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР. Причиной называли ограничения местных регуляторов.



«Частный узел» обеспечивает конфиденциальность в сети, кодируя исходящий трафик в Safari, чтобы его не могли перехватить и расшифровать ни оператор связи, ни сама Apple. Для этого компания использует двухуровневую структуру работы с трафиком — в этом главное отличие от традиционных VPN-сервисов. При этом «частный узел» позволяет посещать запрещённые сайты и обходить блокировки, так как шифрует трафик.

Допустим запрет приложения «Навальный» Apple объяснит нарушением закона об агитации в день голосования. Но использование VPN никаких законов не нарушает. А вот как раз цензура запрещена российской конституцией. По сути Apple помогает российским властям нарушать закон https://t.co/EVKu3t9K0Q — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) September 17, 2021

«Все обрадовались этой функции, но бигтех-корпорации никогда не будут делать то, что им не выгодно. Работа этой функции в РФ создаст Apple гораздо больше проблем, в первую очередь политических, чем профита», — написал в своём Telegram IT-эксперт, создатель проектов TgVPN, Red Shield VPN и GlobalCheck Владислав Здольников.

Когда стало известно о блокировке приложения «Навальный», он заявил, что «бигтех-корпорации — не про ценности, борьбу за вашу свободу и справедливость на земле»:

«Они про зарабатывание денег. Это означает, что компании оценили риск потерять российский рынок выше издержек от какого-либо скандала в США. Причём оценка рисков может измениться в течение сегодняшнего дня. Это ещё раз доказывает то, что я говорю: запад нам не поможет, корпорации нам не помогут.



Не верьте тем, кто убеждает в обратном и вселяет ложные надежды. Не верьте тем, кто убаюкивал вашу бдительность и говорил, что никаких ТСПУ не будет, а сделать аналог китайского фаерволла в России нельзя. Придумайте, как бороться с российской властью. Придумывайте в том числе технические методы борьбы с цензурой».

«Сегодня в 8 утра по российскому времени и Google и Apple удалили из своих магазинов приложений наше приложение „Навальный“. То есть прогнулись под шантаж Кремля, - считает соратник Навального, один из сооснователей Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонид Волков. - „Сенатор“ Климов и „сенатор“ Джабаров могут радоваться — они победили „иностранное вмешательство в выборы“. Ну не они конечно, а Путин, который устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников. Добился, так сказать. Чего добился? Того, что мировые технологические гиганты согласились с российским „судом“, что список рекомендаций по голосованию в формате „номер округа — ФИО кандидата“ есть экстремистский контент. Ну, точнее, когда его выкладывает на своем сайте госслужащий Сергей Собянин — это ок, и когда его раздают на листочках на инструктажах в бюджетных учреждениях — это тоже ок. И вот только такой список от команды Навального — это „экстремизм“, который должен быть удалён».

«Сейчас все мировые СМИ будут спрашивать у Apple и Google, как же так случилось — а их корпоративные юристы будут мычать про „legal compliance“, про необходимость „соблюдать законы стран, в которых мы работаем“. Так вот, это все bullshit, чушь. Есть универсальные права человека, лежащие в основе современной цивилизации. Есть здравый смысл. Если завтра „сенатор“ Джабаров примет закон о том, что 2+2=17, будут ли Apple и Google менять работу калькуляторов на своих телефонах?» — продолжает он.



По мнению Волкова, день ограничения доступа к приложению "надолго останется позорным днём в истории":

«...потому что в этот день безумному, испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть, чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2+2=17».

«Не думайте, что все уже прочитали и запомнили наши рекомендации — нет, все равно большинство людей отложило на последний момент, на день похода на избирательный участок; большинство не имеет VPN'ов и т.д. Но эту ситуацию можно перевернуть в нашу пользу, можно сделать так, чтобы Путин добился „эффекта Стрейзанд“. Следите за нашими соцсетями, мы будем говорить и о новых способах получить рекомендации Умного голосования. Делитесь ими и голосуйте», — подытоживает Волков.

Похожего мнения придерживается главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

«Удаление приложение «Навальный» из магазинов Google и Apple — победа Кремля скорее символическая, но это важный символ, - пишет он в Telegram. - Компании продемонстрировали, что готовы соглашаться с авторитарными правительствами в определениях того, что является „экстремистским“, и в данном случае, как верно замечает Волков, „экстремизмом“ по сути оказался список официальных кандидатов на официальных выборах. По идее, ничто в законодательстве не мешает гражданину РФ Навальному А.А. и/или его сторонникам сказать, что они рекомендуют голосовать за тех или иных кандидатов».

Все это происходит на фоне угроз, которые звучат в адрес Google и Apple со стороны комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, продолжает он:

«Там принялись грозить уже уголовными делами сотрудникам российских представительств Apple и Google. Причем, конечно, у каждого члена этой комиссии в кармане либо гаджет Apple, либо гаджет на ОС Google, и ни один из них на самом деле не готов от них отказаться.



P.S. Интересно, кстати, что удаление приложений произошло в Google и Apple одномоментно. Почему так, ведь компании разные?»

«Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих сторов. Это, конечно, позор, — считает экс-сотрудник „Эха Москвы“, журналист и блогер Майкл Наки. - Особенно для Гугла, который кичился своими „ценностями“. Жаль, что это произошло. Но не время отчаиваться. Очередное подтверждение того, что стратегия Умного Голосования очень пугает Единую Россию. Поэтому распространяйте рекомендации. И расскажите про них всем. Особенно в регионах».

«Многие пишут, мол, а чего вы хотели от Apple и Google, это ж просто бизнес, — рассуждает он. — Вы знаете, я бы хотел, чтобы они уважали граждан России. У этих компаний есть набор ценностей, которые они декларируют. В своё время это даже привело к тому, что гугла нет в Китае. Вот этот набор ценностей не предполагает удаление приложений по желанию диктаторов. Это значит, что эти компании не воспринимают Россию как полноценную страну, а ее граждан - как людей, на которых распространяются их ценности».



Да, это бизнес, считает Наки, но важно, «чтобы такие бизнес-решения вставали поперёк горла»:

«Чтобы Apple и Google полоскал американский сенат за него. Чтобы Европейские комиссия признала это решением дискриминационным (по отношению к гражданам России). Чтобы пользователи из России добивались через ЕСПЧ многотысячных компенсаций. Чтобы люди по всему миру тыкали эти две компании лицом в то, что они прогнулись под диктатора. В общем, надо сделать все, чтобы такой «просто бизнес» стал невыгоден».

«Вот теперь всё, последний оплот над цензурой пал: Эппл и Гугл синхронно удалили приложение Navalny из своих сторов, чтобы избежать обвинений о вмешательстве в выборы в России, — пишет интернет-эксперт Григорий Бакунов. — Технически приложение больше невозможно установить из русских сторов, но можно из любых других, тем не менее именно так работает удаление. Это первый кейс, когда приложение удалено 1. Синхронно и 2. По политическим причинам, ранее обе корпорации отказывались удалять из стора то, что не противоречит их гайдлайнам. И я прямо уверен, что 2 стало возможно только благодаря 1. До этого Эппл с Гуглом не могли договориться, а без синхронности в удавлении тот, кто остался бы с приложением в сторе, выиграл бы и в глазах общественности в США, и в глазах пользователей рынка. Пишу непривычно много, потому что это важнейшая веха во взаимоотношениях айти-корпораций и государства. Теперь эта практика будет применяться и в других странах. И теперь, наконец-то, не осталось видимости, что „Гугл и Эппл борются за наши права“».

Теперь на Google и Apple будут давить с удесятеренной силой. Дали откусить пальчик, теперь Роскомпозор захочет всю руку откусить. По логике шпаны, проявлена слабость - значит пора добивать. Весьма скоро требования к интернет-гигантам станут неприемлемыми и им придется уйти. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) September 17, 2021

Новость об ограничении вышеперечисленных сервисов для россиян вызвала большой резонанс не только в Рунете, но и за рубежом (в том числе - в странах бывшего СССР).

Yikes, Apple and Google have indeed complied with Kremlin’s order to block Navalny app. A watershed moment for censorship. Though not unexpected given the tech giants’ history in China. https://t.co/yIKB5xm42U — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 17, 2021

this sure looks like the explanation why @Apple and @Google caved and deleted the @navalny app from their stores). A Russian lawmaker (who's also an FSB officer) threatened local employees with prosecution if it wasn't deleted. https://t.co/dYMX7hxsMd h/t @AlexKokcharov — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 17, 2021

Власти же продолжают стоять на своём, утверждая, что приложение сторонников Алексея Навального является "вредным", оказывающим негативное влияние на процесс выборов стране:

Как видим, большинство пользователей сходятся во мнении, что зарубежные компании поддались давлению со стороны властей, переходящему порой в откровенные угрозы. Кроме потери бизнеса на территории РФ, на IT-гигантов могло произвести впечатление заявление, что против их сотрудников возбудят уголовные дела, если приложение не будет ограничено на территории России. Правда, если относительно включаеющего в себя "УмГ" приложения "Навальный" есть хоть какое-то объяснение, то история с "Частным узлом" оставляет много вопросов. В любом случае, в целом это очень тревожный прецедент, который демонстрирует неприятные тенденции к изменению подхода крупного IT-бизнеса к собственным политикам. Очевидно, давление со стороны стран с более автократическим стилем правления будет теперь нарастать, о чём выше высказались некоторые пользователи.

Несомненно будет наблюдаться дальнейшее удаление любых следов "УмГ" из информационного пространства и, как справедливо замечает GlobalCheck, в эти дни придётся со всей зоркостью следить за доступностью YouTube, Docs.Google.com и GitHub, где также были выложены соответствующие материалы.

UPD 17.09.2021 13:46. Источник в Google подтвердил в интервью New York Times информацию об угрозах завести уголовное дело против сотрудников компании, что и стало аргументом в пользу удаления из Google Play приложения «Навальный».

An app designed by Russian activists to coordinate protest voting in this weekend’s elections disappeared from Google & Apple app stores after Ru authorities issued a direct threat of criminal prosecution against staff in the country, naming individuals https://t.co/Jt3s1j9JG0 — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) September 17, 2021

По словам собеседника газеты, власти угрожали завести дело против сотрудников компании в России и назвали конкретных людей. Источник отказался раскрывать имена работников, «опасаясь рассердить российские власти».

Эту информацию подтвердил и источник Bloomberg. Apple и Google пока не ответили на запрос издания.