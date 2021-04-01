Заблокирован ролик известного YouTube-популяризатора химии NileRed

Прокуратура города Дзержинска в Нижегородской области через суд добилась блокировки видеоролика известного популяризатора науки и, в частности, химии — NileRed, чей канал на YouTube насчитывает более 2,5 миллионов подписчиков. Об этом стало известно из решения Дзержинского городского суда от 4 марта 2021 года.

Кроме этого, сам владелец YouTube-канала сообщил в своём Twitter о блокировке на территории России его контента:

Речь идёт о видеоролике How to make Aniline («Как сделать анилин»). Для российских пользователей данное видео теперь выглядит вот так:

Прокуроры решили запретить данный видеоматериал, поскольку в нём «содержится информация, которая противоречит действующему законодательству Российской Федерации о том, как изготовить самостоятельно с использованием подручных средств и химических реактивов <данные изъяты>». В заявлении прокурора города заявлено следующее:

«Указанные сайты содержат запрещенную информацию об изготовлении взрывчатых веществ в нарушении установленного порядка, которая противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в связи с чем необходимо принять меры по ограничению доступа к данным сайтам».

В решении суда также говорится, что Роскомнадзор, являясь административным ответчиком, на суд не явился, как и «иные участвующие в деле лица», которые «будучи надлежащим образом извещенными, в судебное заседание не явились, не направили своих представителей, причины их неявки неизвестны».

Суд административное заявление прокуратуры удовлетворил, копия решения была направлена в Роскомнадзор.

Анилин — органическое соединение с формулой C6H5NH2, родоначальник класса ароматических аминов. Представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с характерным запахом, немного плотнее воды и плохо в ней растворим, хорошо растворяется в органических растворителях. На воздухе быстро окисляется и приобретает красно-бурую окраску. Высокотоксичен.

По состоянию на 2002 год, в мире основная часть производимого анилина используется для производства метилдиизоцианатов, используемых затем для производства полиуретанов. Анилин также используется при производстве искусственных каучуков, гербицидов и красителей (фиолетового красителя мовеина). В России он в основном применяется в качестве полупродукта в производстве красителей, взрывчатых веществ и лекарственных средств (сульфаниламидные препараты).

В профиле NileRed на YouTube автор объясняет, почему он решил с помощью видео показывать разного рода химические опыты:

«Я считаю, что химию часто преподают плохо или без цели. Из-за этого люди теряют интерес, а иногда даже начинают ненавидеть его.

В каждом видео, которое я делаю, я пытаюсь сбалансировать теорию с целью. Моя цель — весело и интересно показать естественную красоту химии. Химия постоянно происходит вокруг нас, и есть много действительно потрясающих химикатов и реакций!»

Автор канала имеет степень бакалавра по биохимии и фармакологии. Ради популяризации химии он решил сосредоточиться на YouTube-видео и даже бросил аспирантуру.



В комментариях к твиту о блокировке в основном царит недоумение, часть его подписчиков — россияне, которые выражают сожаление о произошедшем. Но некоторые коллеги NileRed шутят:

— Бог знает, что было бы с нами, если бы мы тоже были на YouTube!

— В частности, ваши кулинарные эпизоды привели бы их в ужас.