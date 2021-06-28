Эксперты: Попытка кабмина натянуть «пакет Яровой» на крупные компании абсурдна по своей сути

Недавно Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила главе комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи письмо, в котором раскритиковала поправки к закону «О связи», внесенные в парламент Правительством в апреле текущего года и планируемые к рассмотрению осенью. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма.

Поправки распространяют требования «пакета Яровой» по трехлетнему хранению данных о фактах передачи голосовой информации, сообщений, фото, видео и других данных на технологические сети связи, владельцы которых имеют номер автономной системы (система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами).



Речь идет о внутренних сетях связи крупных компаний, которые используют их для хозяйственной деятельности: управления производством, логистикой, распределенными устройствами. Это могут быть банки, транспортные, промышленные и энергетические предприятия, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Владельцами крупнейших в России технологических сетей связи, по его словам, выступают «Газпром», ОАО РЖД, АЛРОСА, ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и так далее.



Принятие законопроекта повлечет значительные дополнительные затраты многих IT-компаний, компаний цифровой экономики и реального сектора, занимающихся цифровой трансформацией, следует из письма АПКИТ. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия «закона Яровой», для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок вступления в силу, отмечает ассоциация.



По словам исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева, оценить убытки, которые понесут компании, обладающие технологическими сетями связи, пока сложно. «Обязательство хранить внутренние метаданные заставит их приобретать существенный объем оборудования. И только на первоначальном этапе это сотни терабайтов»,— говорит он.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв считает совершенно логичным, что бизнес, особенно промышленный сопротивляется расширению «пакета Яровой», поскольку подобное регулирование вообще не должно его затрагивать.

«Но самое смешное то, что вот совсем недавно тот же кабмин в очередной раз отложил увеличение ёмкости хранения трафика для операторов, и тут на тебе - то же самое хочет навязать бизнесу», — подмечает он.

«В случае с новым законопроектом речь идёт о сетях связи больших корпораций, — поясняет Климарёв, — где действуют определённые режимы. Например, в «Транснефти» — там такой режим, что военные позавидуют! И это далеко не одна такая корпорация».



«Правительство же хочет установить определённое оборудование на сети таких крупных компаний, чтобы получать какие-то сведения, то есть — наблюдать за тем, что происходит, например, в той же «Транснефти». Кто это будет делать? Как это будет делать? Конечно, «Транснефть» против», — уверен Михаил Климарёв. «Газпром», ОАО РЖД, АЛРОСА, ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛ — они в таком же самом состоянии, заявляет он:

«То есть ребята из кабмина придумали «А как нам вот этих наших олигархов наколоть? О, а давайте мы им «Яровую» вставим!» Естественно, бизнес не согласится с таким навязыванием. Так что самое время брать мешок с попкорном, сидеть и наблюдать — кто победит.



Крупный бизнес, он хоть и небедный, но тоже понимает: это же придётся вложить милларды, если не больше, — на что, зачем? Они, получается, сами должны потратить деньги, причём не три копейки, на то, чтобы их прослушивали. Сплошной абсурд, который описать нормативной лексикой невозможно!»

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин краток: «Я до сих пор не понимаю, что такое «технологические сети, имеющие AS» с точки зрения ЗоС [закон о связи]? Это оксюморон. Дальше, я думаю, бессмысленно что-то обсуждать».