Роскомнадзор займётся проверкой качества блокировок

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) выслал операторам связи письмо, в котором потребовал «срочно провести проверку блокировки интернет-ресурсов». Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с содержимым документа.

О каких именно ресурсах идёт речь, не уточняется. Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).

По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter:

«Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТПСУ.

Оборудование может также работать со сбоями. На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования, которого может хватить только на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.