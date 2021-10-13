Детские телеканалы просят проверить на ЛГБТ-пропаганду

Общественное движение «Ветераны России» направило письма в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой провести проверку эфиров телевизионных детских каналов СТС Kids, Cartoon Network, «О!» и «Карусель» на факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ).

Причиной стало обращение к ним 16-летнего подростка Константина из Якутска, в котором он перечислил конкретные мультфильмы, которые, по его мнению, нарушают закон и демонстрируют ЛГБТ-сцены. Он с пристрастием изучил контент данных телеканалов и уверен, что «российские средства массовой информации, которые позиционируют себя как детские, начали нарушать действующее законодательство»:

«Несколько лет на телевизионном канале CTC Kids идёт американский анимационный сериал „Семейка Крудс. Начало“. В нём ЛГБТ-сцены появляются довольно часто: поцелуй двух мужских персонажей Вал и Лу или появление двух безымянных отцов с дочкой.

Возьмём другой мультсериал, идущий на канале CTC Kids, „Тролли. Праздник продолжается“, где есть персонаж Алмаз. По сценарию он гомосексуалист, в некоторых сериях он влюбляется в мальчиков-троллей, и к тому же он ещё и нудист, часто ходит с голыми ягодицами.

К примеру, ещё один мультсериал „Детки с улицы Харви“. Тут всем заправляют ушлые девчонки Одри, Лотта и Дот. Главная героиня Дот, будучи ярой феминисткой, часто любит говорить, что „мальчики — большая ошибка Вселенной“. Сами же мальчики представлены либо в виде красивых эгоистов, либо „вонючими уродами“.

В настоящий момент Cartoon Network показывает три анимационных сериала: «Кларенс», «Время приключений» и «Вселенная Стивена», в которых имеются «персонажи с половыми отклонениями» или с открытой ЛГБТ-ориентацией.

На сайте детского телеканала «О!» есть очень сомнительные статьи про секс. Да, да, как не удивительно, но на детском сайте есть рассказы про секс – «Как и когда говорить с детьми о сексе». Должно быть, таким образом, детский телевизионный канал занимается секспросветом среди несовершеннолетних российских граждан.

А по мнению главного редактора детского федерального телеканала «Карусель» , необходимо воспитание в наших подростках толерантности в отношении гомосексуалистов.



Константин».

В своем обращении «Ветераны России» требуют приостановки деятельности телевизионных каналов на срок до девяноста суток, а также наложить административный штраф до одного миллиона рублей.

Школьник из Якутска пожаловался «Ветеранам России» на пропаганду ЛГБТ в мультсериалах на телеканале СТС



А в мультсериале «Детки с улицы Харви» 16-летний Константин увидел признаки «неприкрытого агрессивного феминизма».



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Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов заявил, что подобный контент погружает общество в состояние оргии.



"Гомосексуализм легитимизирует любые другие формы полового растления и погружает общество в состояние оргии. Огромная опасность гомосексуализма — его инстинктивная ненависть к „биологическому родительству“, а также к детям, детству, деторождению. Как можно ждать от содомита, что он позаботится о чужих ему людях, если в угоду своим удовольствиям он пожертвовал даже собственными нерожденными детьми? Мы чаще видим в стране яркие попытки превращения толерантности во вседозволенность. В итоге то, что ещё сейчас нам кажется невероятным, лет через десять может стать непререкаемой нормой", - сказал он.





На днях уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что готовит обращение в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить телешоу «Игра» на ТНТ на нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Депутаты Михаил Романов и Анатолий Выборный её поддержали.





CTC Kids — российский телеканал для детей, запущенный медиахолдингом «СТС Медиа». Начал вещание 6 июля 2018 года. Телеканал не является самостоятельным юридическим лицом, входит в структуру АО «СТС».



Общественное движение «Ветераны России» называет себя правопреемником ликвидированной политической партии «Ветераны России». Выступает за патриотическое воспитание молодежи.