По просьбе Роскомнадзора силовики проверят PornHub на экстремизм

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой провести экспертизу как минимум двух видеороликов на PornHub, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. Речь о клипах, которые потенциально подпадают под ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», уточнили в Роскомнадзоре. Там отметили, что также ведомство обратилось в Следственный комитет России с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видеороликов. Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на сообщение ведомства.

Роскомнадзор направил прокуратуру, СК и МВД письма с просьбой провести экспертизу шести видеороликов на PornHub. Клипы могут нарушать ст. 148 УК «Нарушение права на свободу совести», ст. 319 УК «Оскорбление представителя власти» и ст. 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств». — ivan davydov (@ivan_f_davydov) April 29, 2021

Герои еще трех роликов на том же ресурсе демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. Они потенциально подпадают под ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Содержание ещё одного видеоролика может оскорблять представителей власти Российской Федерации.



По итогам всех вышеперечисленных экспертиз и судебных мероприятий Роскомнадзор намерен внести ссылки на спорный контент в единый реестр запрещенной информации и потребовать удалить эти видеоролики с ресурса. В случае бездействия РКН ограничит доступ к ссылкам на противоправный контент через провайдеров. Ведомство также обратилось в Следственный комитет России с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видеороликов.



По мнению экспертов, на PornHub есть сотни видеороликов подобных тем, на которые обратил внимание Роскомнадзор. На видеохостинге есть целые каналы, авторы которых специализируются на производстве потенциально противоправного видео, указывает независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов. Единственным эффективным решением он видит полную блокировку ресурса в России.



В конце прошлого года Pornhub удалил более 10 млн роликов со своего сайта после того, как сервис уличили в публикации видео с участием несовершеннолетних. После скандала компании, среди которых Mastercard и Visa, запретили использовать свои банковские карты для оплаты на Pornhub. В феврале текущего года видеосервис пообещал ввести биометрическую верификацию пользователей и авторов видео, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

«Роскомнадзор нашел подцензурные ролики на Порнхабе. У меня только один вопрос – это в рабочее время было найдено?» – ставит риторический вопрос исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.