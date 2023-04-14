Роскомнадзор всерьёз взялся за «серые» SIM-карты

В начале апреля текущего года российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги». Кто откажется, рискует остаться без номера — операторы могут заблокировать его.



По словам источника «Ъ» на рынке, дело в том, что в мае Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых SIM-карт.



В Роскомнадзоре подтвердили проведение мониторинга достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами. Для этого была разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения об абонентах. При обнаружении несоответствия в сведениях оператор должен уточнить данные или прекратить оказание услуг. Отмечается, что с 2018 года изъято более 423 тыс. серых «симок», 152 тыс. из которых — в 2022 году.



Представители крупных российских операторов сообщили изданию, что регулярно проводят проверку и следят за выполнением требований законодательства.