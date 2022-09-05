В Екатеринбурге полиция записала панков и футбольных фанатов в экстремисты

Уральское издание It`s My City обратило внимание на любопытный пресс-релиз Управления МВД России по г. Екатеринбургу, в котором правоохранители напомнили об ответственности за преступления и правонарушения экстремистского характера.

Полицейские посетовали, что экстремизм и терроризм для большинства школьников являются понятиями абстрактными, меловероятными, а значит и не заслушивающими внимания. «Если термин „терроризм“ для всех понятен, то значение слова „экстремизм“ разъяснить сможет не каждый», – отмечается в пресс-релизе.

Рассказывая об экстремизме, полицейские отметили, его «может проявлять один человек, а также группы людей и целые общества», и «оружием экстремизма является агрессия».

Терроризм, по словам свердловских правоохранителей, является «крайним проявлением экстремизма, угрожающего жизни и здоровью граждан».

В пресс-релизе также рассказывается о сложностях подростковой психики, которая может быть подвержена внушению и манипулированию, поэтому иногда кругом общения молодых людей может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта:

«Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение „АУЕ“ и многие другие».

В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через Интернет, утверждается в пресс-релизе.

«Предварительно перед знакомством для последующей вербовки в экстремистскую группу вербовщики могут исследовать странички в соцсетях. Это кладезь для психоанализа и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей», – заявляют представители МВД. Поэтому полиция советует ограничить доступ к фотографиям и другим личным материалам на своей личной странице в соцсети, не принимать в друзья всех подряд и «не откровенничать» в чатах и группах.

Полицейские также добавили, что все написанное в интернете контролируют сотрудники по противодействию экстремизму. Контент на страницах соцсетей мониторят и с помощью специальных программ, и лично сотрудники отдела.