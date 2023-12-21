Путин поручил провести осенний призыв с помощью единого реестра воинского учёта

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — сказано в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу.



По этой теме Президент ждёт доклад до 1 ноября 2024 года, далее — один раз в полгода.

В оборонном ведомстве до 15 января также определят замминистра, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Кроме того, в Минобороны сформируют подразделение, к функциям которого будет относиться внедрение и сопровождение развития госинформсистемы.

Минобороны совместно с Минцифры также поручено организовать работу по обеспечению:

постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат;

формирования и направления повесток в электронной форме;

направления гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток;

информирования граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата;

возможности обжалования решений, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

актуализации сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат;

автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу;

возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы.

В апреле текущего года Президент России подписал закон о цифровизации воинского учета — он регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, месте жительства, образовании, трудовой деятельности и другая информация, а также приравнивает электронные повестки к бумажным. Согласно закону, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг». Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что такой реестр необходим для систематизации информации о россиянах, которые находятся на воинском учете, а также возможности актуализировать данные о них в онлайн-режиме.