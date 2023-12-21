Путин поручил провести осенний призыв с помощью единого реестра воинского учёта

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», — сказано в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу.
По этой теме Президент ждёт доклад до 1 ноября 2024 года, далее — один раз в полгода.
В оборонном ведомстве до 15 января также определят замминистра, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Кроме того, в Минобороны сформируют подразделение, к функциям которого будет относиться внедрение и сопровождение развития госинформсистемы.
Минобороны совместно с Минцифры также поручено организовать работу по обеспечению:
В апреле текущего года Президент России подписал закон о цифровизации воинского учета — он регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, месте жительства, образовании, трудовой деятельности и другая информация, а также приравнивает электронные повестки к бумажным. Согласно закону, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг». Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что такой реестр необходим для систематизации информации о россиянах, которые находятся на воинском учете, а также возможности актуализировать данные о них в онлайн-режиме.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.