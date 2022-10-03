Дочка «Ростелекома» будет в ответе за развитие технологий идентификации и аутентификации

Президент России подписал указ, по которому «дочка» «Ростелекома», АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ), получила статус организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на базе биометрии и сервисов подписания и хранения документов. Компания может заниматься разработкой и эксплуатацией коммерческих сервисов и типовых решений в сфере биометрии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В течение трёх месяцев после публикации указа в капитал ЦБТ должно войти Росимущество с долей 26%. Ещё 25% получит другая структура — ей может стать Центробанк. Сейчас 99,9% ЦБТ владеет «Ростелеком», приводят «Ведомости» данные системы «СПАРК-Интерфакс». После перераспределения капитала доля компании составит 49%.



Также в течение трёх месяцев правительство должно будет определить размер финансирования ЦБТ средствами из федерального бюджета. В «Ростелекоме» изданию пояснили, что за это время должна быть завершена подготовка к запуску работы ЦБТ.



По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, у использования биометрии большое будущее, но эти технологии совершенно не развиты сейчас в России: «Что-то уже заявлено было, ЦБ на что-то давал деньги, указы выпускал для банков по применению — но все это долго, дорого, непонятно», — заявила она в беседе с изданием. Банки не хотят внедрять «Единую биометрическую систему» (ЕБС), потому что не понимают, как это делать и на какие средства, отмечает Обаева.

Ранее, в августе текущего года, Президент на совещании с членами Правительства дал поручение «представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг». В перечне новых возможностей:

а) реализация пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения;

б) размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг;

в) давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Поручение должно быть выполнено до 15 ноября текущего года.

Относительно последнего пункта Минцифры высказало предложение в начале сентября. По информации министерства, реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия и их получателей. Помимо этого, они смогут посмотреть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также у пользователей появится возможность отзывать согласия на обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.



Перечисленные функции станут доступны в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги». Кроме того, россияне смогут следить за тем, у кого есть право на обработку персональных данных, и отслеживать информацию о том, кому эти данные были переданы автоматически.