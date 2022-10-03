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3 October 2022

Дочка «Ростелекома» будет в ответе за развитие технологий идентификации и аутентификации

Соответствующий указ подписал Владимир Путин, который также ранее поручил Правительству до середины ноября подготовить предложения по расширению функционала «Госуслуг».

Президент России подписал указ, по которому «дочка» «Ростелекома», АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ), получила статус организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на базе биометрии и сервисов подписания и хранения документов. Компания может заниматься разработкой и эксплуатацией коммерческих сервисов и типовых решений в сфере биометрии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В течение трёх месяцев после публикации указа в капитал ЦБТ должно войти Росимущество с долей 26%. Ещё 25% получит другая структура — ей может стать Центробанк. Сейчас 99,9% ЦБТ владеет «Ростелеком», приводят «Ведомости» данные системы «СПАРК-Интерфакс». После перераспределения капитала доля компании составит 49%.

Также в течение трёх месяцев правительство должно будет определить размер финансирования ЦБТ средствами из федерального бюджета. В «Ростелекоме» изданию пояснили, что за это время должна быть завершена подготовка к запуску работы ЦБТ.

По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, у использования биометрии большое будущее, но эти технологии совершенно не развиты сейчас в России: «Что-то уже заявлено было, ЦБ на что-то давал деньги, указы выпускал для банков по применению — но все это долго, дорого, непонятно», — заявила она в беседе с изданием. Банки не хотят внедрять «Единую биометрическую систему» (ЕБС), потому что не понимают, как это делать и на какие средства, отмечает Обаева.

Ранее, в августе текущего года, Президент на совещании с членами Правительства дал поручение «представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг». В перечне новых возможностей:

а) реализация пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения;

б) размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг;

в) давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Поручение должно быть выполнено до 15 ноября текущего года.

Относительно последнего пункта Минцифры высказало предложение в начале сентября. По информации министерства, реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия и их получателей. Помимо этого, они смогут посмотреть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также у пользователей появится возможность отзывать согласия на обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.

Перечисленные функции станут доступны в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги». Кроме того, россияне смогут следить за тем, у кого есть право на обработку персональных данных, и отслеживать информацию о том, кому эти данные были переданы автоматически.

152-ФЗ Правительство РФ идентификация Владимир Путин биометрия Госуслуги аутентификация

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