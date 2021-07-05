Владимир Путин снова попал в список «главных врагов свободы прессы»

Президент России Владимир Путин вновь попал в список «главных врагов свободы прессы», который составили «Репортёры без границ». Эти люди создали цензурный аппарат, незаконно сажают журналистов в тюрьму и подстрекают к насилию против них, прямо или косвенно подталкивая к убийствам, говорится на сайте организации. Под каждой фотографией есть описание методов, используемых политиками. У Путина это «националистический авторитаризм», выражающийся в «одержимости идеей контроля» и выстраивании «вертикали власти». На протесты общества режим реагирует драконовскими мерами, пишет организация. Среди них — закон об «иностранных агентах», который применяется ко всем СМИ с 2017 года. Официальный дискурс в России «Репортёры без границ» характеризуют как «наглое лицемерие».

Помимо Путина из России в списке находится президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Его метод — «террор», официальный дискурс — «смерть врагам». По данным организации, Кадыров использует судебную систему и полицию в целях цензуры, угроз, нападений и лишения свободы сотрудников СМИ. Журналисты безнаказанно подвергаются насилию: полиция не предпринимает никаких действий.

«Свобода выражения мнений сейчас более ограничена, чем когда-либо после распада Советского Союза», — следует из доклада.

В 19 странах положение работников прессы оченивается как «плохое», в 16 — как «очень плохое». 13 человек — представители Азиатско-Тихоокеанского региона. Один-единственный европеец — это глава правительства Венгрии Виктор Орбан. В списке есть и две женщины: глава административного района Гонконга Кэрри Лам и премьер-министр Бангладеш шейх Хасина.

«Сейчас в галерее насчитывается 37 лидеров со всего мира, и нельзя сказать, что этот список является исчерпывающим», — заявил генеральный секретарь РСФ Кристоф Делуар.

По его словам, некоторые правители насаждают царство террора, отдавая «иррациональные и параноидальные приказы», другие используют тщательно продуманную стратегию, основанную на жестоких законах. Главная задача заключается в том, чтобы они понесли ответственность за свои действия, сказал Делуар.

«Мы не должны допустить, чтобы их методы стали новой нормой», — подытожил он.

Одни главы государств появились в списке некоторое время назад, другие находятся там давно. Самым заметным новым участником является 35-летний наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, репрессивные методы которого, по данным «Репортёров без границ» включают шпионаж и угрозы, приводящим к похищениям и пыткам. Среди них — ужасное убийство Джамаля Хашогги.

Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко находятся в галерее с момента её первого составления 20 лет назад. Всего из 37 политиков последнего списка сохранили свои места с момента публикации первого перечня в 2001 году семеро.

В Мировом индексе свободы прессы в 2021 году Россия занимает 150-е место из 180.