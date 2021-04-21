Что сказал Владимир Путин о «цифре» в своём послании

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большей частью он говорил по вопросам социальной политики, но затронул и международные отношения. По его словам, западные коллеги не желают наладить с Россией международный диалог в области информационной и кибербезопасности и просто уходят от многочисленных предложений последней. Кроме того, он заявил, что в Минске «велась подготовка к массированной кибератаке»:

«Чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе? Это просто так, одним рубильником, не сделаешь».

Напомним, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, якобы планировавшей покушение на него и его детей и, по его словам, возможно, связанной со спецслужбами США.

По теме ИТ в социалке Путин объявил о том, что принцип «одного окна» на госуслугах должен быть внедрён уже в следующем году. В соответствии с ним предполагается, что все социальные выплаты и услуги будут оформляться «без беготни по инстанциям», сразу по выходе на пенсию, рождению ребёнка или другой жизненной ситуации.

« Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — пообещал президент.

В прошлом году, однако, эксперты скептически отнеслись к вводимым новациям, которые, по их мнению, могут затруднить взаимодействие пользователей с госорганами, оставляя только один канал коммуникации; кроме этого, им была непонятна роль искусственного интеллекта при обработке типовых запросов.

Много времени в своём выступлении Путин уделил эпидемии коронавируса, которая «повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта». По его словам, на новой технологической базе теперь следует выстроить всю систему здравоохранения, избавившись при этом от очередей, трудностей с записью на диагностику, получением рецептов и пр. Деньги на это уже выделены, отметил президент.

Также он заявил, что срок оформления электронной визы для въезда в Россию не должен превышать четырёх дней.