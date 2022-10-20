Путин подписал закон об эксперименте по интернет-продаже рецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому рецептурные лекарства можно будет покупать дистанционно в Москве, Московской и Белгородской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает утверждение перечня доступных для дистанционной торговли лекарств Министерством здравоохранения РФ.

Документ также обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство.

Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа, говорится в тексте закона. Дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года. Предусматриваются переходные положения.