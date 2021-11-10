В России построят «единое информационное пространство»

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Как пишет издание CNews, одним из первых обратившее внимание на соответствующий документ, указом предусматривается формирование «единого цифрового информационного пространства» с использованием существующих ГИС и информационных ресурсов органов публичной власти, а также инфраструктуры, которая обеспечивает их взаимодействие. К таковой, согласно тексту документа, в частности, относится система распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.

Создание единого цифрового информационного пространства необходимо для «повышения качества стратегического управления в стране», а также совершенствования контроля информационных потоков и более эффективного применения сведений, хранящихся в ГИС и информационных системах (ИС) организаций с госучастием. Причем должны быть обеспечены совместимость ИС участников стратегического планирования и непротиворечивость содержащихся в них данных.

О необходимости совершенствования стратегического планирования Путин заявил на заседании Совета Безопасности в конце сентября текущего года. Президент тогда подчеркнул, что нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы, в том числе адаптировать к российским условиям и использовать лучший зарубежный опыт».

В президентском указе упоминается «единая цифровая информационно-аналитическая платформа стратегического управления Российской Федерации». Она, как следует из текста документа, нужна для сбора, комплексной аналитической обработки данных, оценки динамики реализации стратегических национальных приоритетов и документов стратегического планирования, а также информационной поддержки участников стратегического планирования при принятии управленческих решений.

Платформа должна обеспечить оперативное информационное сопровождение стратегического управления, в том числе в режиме реального времени, и синхронизацию процессов стратегического планирования. Ожидается, что она станет инструментом, который поможет в моделировании последствий принятия управленческих решений с использованием искусственного интеллекта.