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18 июня 2021 г. 11:47

«Оттепель отменяется»: Путин ветировал закон о наказаниях СМИ за фейки из-за его недостаточной жёсткости

Пользователи Рунета с удивлением восприняли отказ Президента подписывать репрессивный по отношению к журналистике закон, который вводит наказания для изданий за цитирование, но позже выяснилось, что главу государства не устроил пункт, где прописана норма о снятии ответственности с редакции.

Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводящий ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации. Об этом говорится в карточке законопроекта №978471-7 на сайте нижней палаты парламента.

 

Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

В документе также было прописано основание для освобождения от ответственности за распространение фейков: если информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов СМИ, у которого может быть установлен и привлечен к ответственности главный редактор.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента, у главы государства возникли вопросы к частям, где идет речь об освобождении прессы от ответственности.

«...журналисты выдохнули слишком рано — как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, закон показался Владимиру Путину слишком мягким и он рекомендовал его ужесточить и доработать», — пишет Readovka.

 

Документ ещё на стадии голосования в Госдуме вызвал в журналистском сообществе острую критику из-за абсурдности многих положений в нём, поэтому после появления новости о наложении Президентом вета многие были искренне удивлены, но после разъяснений Кремля удивление сменилось грустной иронией.

«Песков объяснил вето Путина на закон о СМИ: „Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности“. А-а-а, а мы-то подумали…», — пишет Znak.com

«А думали — оттепель», — вторит «Знаку» главред Republic Дмитрий Колезев.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев не теряет веры в работоспособность российских парламентариев:

«Оказалось, все наоборот, Путин отклонил закон, потому что он в определенных случаях освобождал от ответственности. То есть из-за недостаточной жесткости! Ну ничего, это наши депутаты с сенаторами быстро поправят. Если надо, с каникул вернутся».

«450 депутатов думы, 85 членов федерации, у каждого куча помощников и советчиков, лучшие умы и головы страны писали-писали закон, трудились не щадя живота своего и здесь такой „облом“. Т.е. это профпригодность всех депутатов и членов такая или что?» — рассуждает «Телеком-ревью».

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