Путин подписал пакет законов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Первым законом непосредственно устанавливается запрет на такого рода пропаганду, и запрещена она будет как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола. Нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Вторым законом вносятся поправки в КоАП, которыми вводятся крупные штрафы за нарушение первого закона.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.