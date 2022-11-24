Приняты законы о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении пакет законов, направленный на запрет распространения материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения». С момента своего появления новые поправки сразу приобрели скандальную известность, поскольку их обоснование вызвало у многих экспертов, журналистов и общественных деятелей массу вопросов.



Сами же народные избранники относятся к нему с большим пиететом и даже при внесении стать его соавторами пожелали более 300 депутатов.



Отмечается, что «пропаганда» будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола. Последняя норма была внесена ко второму чтению главой инфокомитета ГД Александром Хинштейном.

Согласно проекту, нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данное решение:

«...позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности».

А Пётр Толстой ранее называл «пропаганду ЛГБТ» инструментом «гибридной войны» против России.

Первый закон предполагает включение соответствующих сайтов в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а также запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих запрещенную информацию.



На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет запрещено.



Также законом расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие такие отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

Вторым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за неисполнение запрета.



Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.



За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.



Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.



За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.

Введение уголовного наказания, а также запрет соответствующей тематики в компьютерных играх было отклонено во втором чтении, правда, норму о товарах парламентарии всё же решили оставить.

«Теперь есть, кого вовсю попритеснять. Громко, с шутками и прибаутками. Чтобы заглушить всякие прочие разговоры. Ну, а кто ещё во всём виноват? Не Пушкин же, – иронизирует директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. – Ну, что ж. Закон о цензуре в сексуальной сфере принят в третьем чтении. Дальше — два утверждения, и — вперёд, к победе гетеросексуализма».

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян ещё в момент появления назвал данные поправки «гомофобскими и даже людоедскими», кроме этого подчеркнув важную деталь:

«И еще тут хитрый трюк проделали авторы законопроекта, вписав в него и «педофилию». Мол, если ты против законопроекта, то ты за педофилию? На кого расчет? На тупую биомассу, которая не понимает, как работает российское правоприменение?»

Он также считает, что этот закон «демонстрирует противостояние российских депутатов со всем цивилизованным миром, основанном на человекоцентричности и защите базовых прав человека».

«Мы живём в стране победившего позитивизма, где на каждый чих необходимо сделать закон, а желательно запретить чихать без ведома правоохранительных органов, ведь вы можете чихать „нетрадиционно“», – считает юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко, добавив также, что:

«Этот закон — дискриминация одних граждан, отличающихся от других граждан, из-за их гендерной принадлежности, что без сомнений нарушает Конституцию РФ, о которую последовательно вытираются ноги. Все законы из плеяды «ЛГБТК» — это закон ради закона и выполнение KPI депутатов.



Беда заключается, как обычно, в широте формулировок. Мы установим наказание, а дальше нужные люди разберутся. Закон будет применяться хаотично.



Напомню, что совсем недавно был подписан Указ Президента, где как раз определено, что такое традиционные ценности. Россия — это будущее в прошлом, именно поэтому принимаются подобные законы. Проще переключить внимание с проблем бедности, туалетов на улице у 50% населения, безработицы на ЛГБТК и Запад, проще принять декларативный закон о запрете информации, нежели заниматься сложными проблемами, которые продолжают накапливаться».

«Когда уважаемый спикер Госдумы Вячеслав Володин указывает, что «у нас свои традиции и ценности» — это целенаправленное лукавство. Спикер Госдумы конечно же знает, что Россия — это разнородная страна, где традиции и ценности существует отдельно в каждой семье и они от семьи к семье имеют свои отличия, это не мешает нам сосуществовать вместе. Ну и, как правильно отметил Саркис Дарбинян, резолюцию Совета по правам человека ООН в 2011, 2014, 2019 годах поддержали не только европейские страны и США, но также Вьетнам, Куба (где, кстати, недавно разрешили однополые браки), Эквадор и Монголия», – подытоживает юрист «Роскомсвободы».

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова проанализировала принятые законы и рассказала, что теперь попадёт под запрет:

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений была запрещена и ранее, но только среди несовершеннолетних. Поэтому маркировки контента 18+ часто было достаточно. Теперь отношения ЛГБТ нельзя показывать даже взрослым. А среди детей кроме запрета пропаганды также ввели дополнительный запрет на демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (ст. 6.21.2 КоАП РФ)».

— Какая пропаганда теперь запрещена?

⁃ нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (ст. 6.21 КоАП РФ)

⁃ смены пола

⁃ педофилии (ст. 6.21.1 КоАП РФ)



— Где запрещена пропаганда?

— Да везде. В медиа, в интернете и в соцсетях, на аудиовизуальных сервисах и в кино, в литературе и даже в рекламе.



— Что такое пропаганда и демонстрация?

— Понятие пропаганды максимально размыто и позволяет признать запрещенной практически любую информацию про ЛГБТ. Основной же признак пропаганды это формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям или предпочтениям, а также к смене пола.



«С демонстрацией чуть понятнее конечно. Это либо изображение отношений ЛГБТ персон, например, поцелуи или объятия, либо их описание», – отмечает медиаюрист.



— Как будут наказывать?

— Административная ответственность была предусмотрена и ранее, штрафы были очень большими. Но теперь станут еще больше. Максимальные штрафы такие: на граждан 200-400 тысяч рублей, на должностных лиц - 400-800 тысяч рублей, на юридических лиц - 2-5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.



«Ну и блокировка, куда ж без неё, – пишет Кузеванова. – Заблокировать могут во внесудебном порядке, по требованию Генпрокуратуры. Это тоже нововведение».

«Законопроект будет одобрен Советом Федерации и до конца года подписан Путиным», – считает известный адвокат Калой Ахильгов, обративший также внимание на новую инициативу одного из самых одиозных депутатов:

«Когда мы студентами играли в КВН, это называлось «добивкой»: Депутат Госдумы Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний».