Более полумиллиона человек хотят подключиться к спутниковому интернету Илона Маска

SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на компанию. Речь идёт о пользователях, которые внесли депозит в $99 для возможности подключить Starlink в будущем, предзаказы на который начали приниматься в феврале текущего года.

В SpaceX уверяют, что эти деньги можно будет вернуть. По состоянию на февраль компания насчитывала более 10 тысяч пользователей в США и других странах.



На новость о таком количестве предзаказов отреагировал Илон Маск. Предприниматель уверен, что большинство оставивших предзаказы станут пользователями Starlink.

Неясно, сколько из 500 000 человек станут пользователями Starlink. Сервис должен предоставлять доступ к Интернету из любой точки Земли, но он имеет ограничения из-за плотности населения, о чём также упомянул и сам Илон Маск.

Only limitation is high density of users in urban areas. Most likely, all of the initial 500k will receive service. More of a challenge when we get into the several million user range.