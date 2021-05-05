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May 5, 2021, 3:21 p.m.

Более полумиллиона человек хотят подключиться к спутниковому интернету Илона Маска

Речь идёт о пользователях, которые уже внесли депозит в $99 для возможности будущего подключения к Starlink.

SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на компанию. Речь идёт о пользователях, которые внесли депозит в $99 для возможности подключить Starlink в будущем, предзаказы на который начали приниматься в феврале текущего года.

В SpaceX уверяют, что эти деньги можно будет вернуть. По состоянию на февраль компания насчитывала более 10 тысяч пользователей в США и других странах.

На новость о таком количестве предзаказов отреагировал Илон Маск. Предприниматель уверен, что большинство оставивших предзаказы станут пользователями Starlink.

Неясно, сколько из 500 000 человек станут пользователями Starlink. Сервис должен предоставлять доступ к Интернету из любой точки Земли, но он имеет ограничения из-за плотности населения, о чём также упомянул и сам Илон Маск.

Недавно стало известно о выведении компанией SpaceX очередной партии интернет-спутников, и сейчас группировка насчитывает свыше 1,5 тысяч космических аппаратов.

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