ФСБ получит доступ к данным клиентов Qiwi

Популярный платёжно-финансовый сервис Qiwi внесён в реестр ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109762

Через Qiwi очень часто совершают переводы денег из одной страны в другую. Многие релоцировавшиеся в страны ближнего зарубежья россияне используют этот сервис как один из вариантов перевода денежных средств.

В 2020 году Банк России оштрафовал «КИВИ Банк» на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В мае 2022 года Qiwi сообщила о приостановке пополнения балансов App Store и iTunes. Получить услугу нельзя в связи с решением ее поставщика, добавили в компании и уточнили, что речь идет не о самой Apple, а о дистрибьюторе кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.

Внесение в реестр ОРИ накладывает на сервисы достаточно серьёзные обязательства. Прежде всего, это касается необходимости сохранять информацю о всех действиях и взаимодействиях пользователей, передавая её ФСБ по первому требованию.

С вступлением в силу «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки. Поэтому мы рекомендуем своим подписчикам тщательно оценить все риски при использовании сервисов, которые внесены в соответствующий реестр.