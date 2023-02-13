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13 February 2023

ФСБ получит доступ к данным клиентов Qiwi

Сайт «КИВИ Банка» внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает данный сервис передавать не только данные пользователей, но также и их возможные взаимодействия.
Фото: «Секрет фирмы» (secretmag.ru)

Популярный платёжно-финансовый сервис Qiwi внесён в реестр ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109762

Через Qiwi очень часто совершают переводы денег из одной страны в другую. Многие релоцировавшиеся в страны ближнего зарубежья россияне используют этот сервис как один из вариантов перевода денежных средств.

В 2020 году Банк России оштрафовал «КИВИ Банк» на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В мае 2022 года Qiwi сообщила о приостановке пополнения балансов App Store и iTunes. Получить услугу нельзя в связи с решением ее поставщика, добавили в компании и уточнили, что речь идет не о самой Apple, а о дистрибьюторе кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.

Внесение в реестр ОРИ накладывает на сервисы достаточно серьёзные обязательства. Прежде всего, это касается необходимости сохранять информацю о всех действиях и взаимодействиях пользователей, передавая её ФСБ по первому требованию.

С вступлением в силу «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки. Поэтому мы рекомендуем своим подписчикам тщательно оценить все риски при использовании сервисов, которые внесены в соответствующий реестр.

Роскомнадзор слежка за пользователями ФСБ транзакции 374-ФЗ 97-ФЗ Qiwi переписка

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