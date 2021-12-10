Парламентарии внесут поправки к законопроектам о QR-кодах лишь ко II чтению

Несмотря на недавнее заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необхдимости изучить мнение россиян по поводу введения QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах и на массовых мероприятиях, в Правительстве и Госдуме пока не отказались от решения принять соответствующие поправки в первом чтении 16 декабря. Инициативы доработают ко второму чтению после замечаний, которые Президент Владимир Путин высказал на встрече со своим Советом по правам человека.

На недавней встрече членами СПЧ Путин, кроме всего прочего, обсудил ситуацию с правительственными законопроектами об обязательном использовании QR-кодов. Руководитель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова рассказала, что существует «масса кривотолков, которые подчас запутывают не только население, но и самих врачей». По ее словам, людей волнует вопрос, при каких заболеваниях и состояниях можно прививаться, какие диагнозы будут основанием для медотвода и на какой период он будет распространяться, будут ли выдавать сертификат о вакцинации гражданам, привившимся за рубежом, а также тем, у кого высокий титр антител. Кроме того, Боровова спросила, как будет происходить проверка QR-кодов на объектах транспортной инфраструктуры в условиях ограниченного времени, например при стоянках поезда длительностью в две минуты.

«Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — сказал Путин. По его словам, при введении системы QR-кодов необходимо все тщательно взвесить, проработать идею с регионами и не нарушать права граждан.

QR-коды являются всего лишь средством подтверждения вакцинации или перенесенной болезни, при этом подчеркнул Президент.

«Ведомости» обратились за комментариями к депутатам. Лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев отказался от комментариев. Другие опрошенные изданием парламентарии считают, что законопроекты нужно принять в первом чтении, которое назначено на 16 декабря, и уже после этого думать над поправками.



Зампред комитета по безопасности (отвечает за обе инициативы правительства) Эрнест Валеев заявил, что в Госдуме принято сначала одобрять концепцию инициативы, а во втором чтении вносить «поправки, замечания, все предложения»: «Перерабатывать законопроект можно после того, как его одобрят или не одобрят». Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры (соответчик по QR-кодам на транспорте) Андрей Колесник тоже считает, что нужно сначала одобрить инициативу в первом чтении: «К этому надо относиться аккуратно, чтобы не все махом принять».



Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов также считает, что сначала нужно дождаться первого чтения. Но уже собран список вопросов, которые должны быть проработаны, сказал он. В частности, там есть темы, касающиеся получения кодов при достаточном уровне антител, экстренных поездок без QR-кодов в случае трагических событий и т. д., пояснил депутат. Это может быть учтено ко второму чтению.



Перед тем как законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, в Госдуму должны прийти для их обсуждения представители правительства. Вице-премьера Татьяну Голикову ждут во фракции «Единая Россия» 13 декабря. Источник «Ведомостей» во фракции полагает, что, по сути, инициативы Белого дома выполнили свою задачу: «Люди начинают активнее прививаться, когда думают, что повсеместно введут QR-коды, к тому же это делают сами регионы».