Депутаты изучат оставленные в Telegram-канале Володина мнения россиян о QR-кодах

Фракции Госдумы 13 декабря текущего года обсудят правительственные законопроекты о QR-кодах с заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой и министром транспорта Виталием Савельевым, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Со стороны Правительства ожидается участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Напомним, кабмин внёс два законопроекта о введении QR-кодов для посещений массовых мероприятий, культурных учреждений, объеков общественного питания и торговли, а также для покупки билетов на поезда и самолёты. Депутатам не удалось оперативно принять данные поправки ввиду отсутствия понимания как внутри Госдумы, так и со стороны избирателей. Более того, по стране пронеслась волна протестов против введения таких карантинных мер. Поэтому законопроекты были направлены в регионы на согласование с местными парламентами.

Кроме этого, Вячеслав Володин запустил в своём Telegram-канале обсуждение правительственной инициативы, в ходе которого выяснилось, что далеко не всем по душе предлагаемые властями поправки. В данный момент его пост собрал уже немыслимое для российских политиков количество просмотров - более одного миллиона, причём комментарии в количестве более 730 тысяч в своём большинстве носят негативный окрас.

Володин считает, что комментарии, оставленные под его постом в Telegram-канале нужно изучить: это обратная связь с гражданами:

«Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь».

По его словам, законопроекты требуют обсуждения. «Надо работать с Правительством, с экспертами. Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Государственной Думы — работать с обществом», — отметил он.

По словам источника РБК в Госдуме, законопроекты о QR-кодах скорее всего пройдут Госдуму, но их дальнейшая судьба будет зависеть от показателей коллективного иммунитета и вакцинации.



Первое чтение законопроектов назначено 16 декабря, а до 14 декабря свои отзывы должны представить регионы. Из-за резонансности законопроектов процесс идет нетипично сложно: по данным фонда «Петербургская политика», от обсуждения уклоняются минимум 11 регионов, в том числе Москва.



По информации РБК, в законопроекты могут внести значимые поправки — о выдаче QR-кодов на основании наличия антител, посещении общественных мест и передвижении на воздушном и железнодорожном транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста не только во время переходного периода.



Опросы показывают, что россияне относятся к QR-кодам в целом отрицательно. В последнем опросе «Левада-центра» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) 76% опрошенных высказались против электронных пропусков на общественном транспорте, 50% - против допуска по QR-кодам в общественные места. Закрытые исследования, которые цитируют источники РБК, выявили отрицательное отношение к QR-кодам у двух третей россиян.



«В „Единой России“ опасаются, что „принятие законопроектов могло бы стать для партии второй пенсионной реформой“, ударив по рейтингам», — пишет издание со ссылкой на члена партии.

К слову, QR-коды стали одним из наиболее частых запросов в поисковике Google. Наряду с ним в лидерах фильм о дворце Путина, вопросы о вакцинации, сентябрьские выборы, Навальные, Евровидение, слёзы Авериной на Олимпиаде, лесные пожары и Афганистан.