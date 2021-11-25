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25 ноября 2021

Вячеслав Володин неожиданно для себя открыл в Telegram «место для дискуссий»

Председатель Госдумы решил дать пользователям возможность высказаться насчёт системы цифровых пропусков в общественных местах и на транспорте, и уже за сутки собрал более четверти миллиона высказываний, большинство из которых — против введения QR-кодов.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин наконец-то увидел, что такое настоящая демократия. Вечером 24 ноября он решил узнать у россиян мнение о введении цифровых пропусков в общественных местах и на транспорте, пообещав, что решение будет приниматься, в том числе, по итогам дискуссии в соцсети.

Но, как отмечает Telegram-канал «ЧТД», тем самым политик «случайно открыл „портал в ад“: большинство комментаторов выступают (иногда и агрессивно) против QR-кодов и „сегрегации“».

❗️Сейчас количество прочитавших этот пост Володина перевалило за 440 тысяч, а комментариев набралось более 280 тысяч — и эти цифры растут с каждой минутой

Напомним, ранее Правительство выступило с инициативой сделать QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесённое заболевание, обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок. Оба законопроекта Госдума намерена рассмотреть в первом чтении уже в следующе месяце.

...Кажется, спикер ГД начал вспоминать, как должно выглядеть место для дискуссий.

 

 

Отмечается, что за эту ночь политик смог обогнать по количеству подписчиков в Telegram Рамзана Кадырова, на которого подписано всего 53,4 тысячи человек против ста тысяч Володина.

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