Законопроекты о QR-кодах могут рассмотреть уже в декабре

Оба законопроекта о QR-кодах — об их введении в общественных местах и в транспорте — в Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении в декабре. Об этом РБК рассказали два источника в нижней палате. В то же время инициативы не попали в предварительный план работы нижней палаты.

«Невключение проектов еще не означает, что их в итоге не рассмотрят, — пояснил один из собеседников РБК. — По этим проектам планы есть на декабрь». Эту информацию подтвердил источник Znak.com в парламенте.

Законопроекты об использовании QR-кодов правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В первом законопроекте говорится, что граждане смогут посещать «места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли», только если покажут QR-кода о прививке, документ о перенесенном коронавирусе или отвод от вакцинации. Во втором законопроекте идет речь о покупке билетов на поезда и самолеты. Для междугородних и международных путешествий понадобится QR-код, справки о наличии антител или отвод.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил правительственные законопроекты. Депутаты сообщили, что поправки соответствуют части 3 статьи 104 Конституции России. В самом парламенте QR-коды уже введены.

Однако принимать законопроекты парламент не торопится. Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что закнопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

Обсуждение поправок продлится до 14 декабря включительно, хотя изначально предполагалось принять оба документа в первоочередном порядке. «Медуза» выяснила, что многие российские регионы опасаются вводить систему QR-кодов из-за возможности массовых протестов. Однако главы регионов, вероятно, не будут озвучивать свою позицию, пока непонятно отношение к вопросу президента России Владимира Путина.

Источники издания утверждают, что против жёсткой формулировки законов выступает Управление внутренней политики Администрации президента, опасаясь активизации протестов. Чиновники также недовольны, что ограничения плохо сказываются на рейтинге президента Владимира Путина. При этом в ряде регионов буквально «опасаются волнений», рассказывает один из источников «Медузы», близкий к социальному блоку правительства.



Отмечается, что разногласия из-за документа существуют и внутри кабинета министров, который, по словам источника, разделился на «санитаров» и «экономистов». Чиновники, отвечающие за борьбу с эпидемией, выступают за жёсткие меры и введение кодов для ускорения вакцинации. Их коллеги, ответственные за экономику, как утверждается, опасаются, что жёсткие меры могут ухудшить экономическую ситуацию.



В дальнейшем из законопроектов могут убрать формулировку «QR-код», заменив ее на менее жесткую, например, «паспорт здоровья».

Введение QR-кодов вызвало во многих регионах волну протестов. В крупных и небольших городах прошли митинги, пикеты, а в адрес Президента страны были записаны несколько видеообращений, за которые позже организаторы были привлечены к административной ответственности по «закону о митингах». Но людей это не останавливает, в ряде городов, например Волгограде, протестующие даже ворвались в здание Роспотребнадзора, парализовав его работу.

На бытовом уровне введение новой системы уже вызвало массу конфликтов.

Казань взбунтовалась из-за QR-кодов. Москва на очереди?

Народ с трудом понимает необходимость жестких ограниченийhttps://t.co/Scy3ABf43u pic.twitter.com/PHQ9OGZUo1 — Свободная пресса (@svpressa) November 24, 2021

Обсуждение законопроекта о QR-кодах, между тем, уже началось в некоторых региональных парламентах, и там тоже нет единого мнения о необходимости его принятия. Так, в Челябинске депутаты заксобрания жалуются, что их "забрасывают обращениями с требованием дать негативное заключение по законопроекту". «Число таких обращений достигло почти 2 тыс., — говорит источник Znak.com. — Отдел, который занимается приемом и регистрацией писем, остается после работы, чтобы распределить все, что приходит на почту депутатов. При этом депутаты будут обязаны ответить на каждое обращение».

Жаркое обсуждение «закона о QR-кодах» в Законодательном собрании Приморского края тоже не привело депутатов к общему мнению. Местные коммунисты организовали сбор подписей избирателей, и на данный момент уже больше 8 тысяч было подано заксобрание, но они «где-то потерялись», поэтому был организован дополнительный сбор.

Не все протестующие против введения цифровых пропусков являются так называемыми «антиваксерами». Некоторые считают, что пропускная система нарушает их конституционные права, к тому же есть те, кто не доверяет госсистемам, обвиняя их в утечках и слежке. К слову, ранее возникали проблемы с получением QR-кодов у некоторых привившихся или переболевших граждан, и такие случаи повторяются по сей день, что также не прибавляет доверия к актиковидным нововведениям.